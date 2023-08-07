Трубина заметили в аэропорту Лиссабона – кадры с украинцем обнародовало издание B24.

Трубин согласовал условия контракта с Бенфикой – сумма трансфера будет больше

Ранее сообщалось, что Анатолий уже согласовал личный контракт с Бенфикой до 2028 года. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро включая бонусы, а Шахтер получит 40% от следующего перехода украинца.

Напомним, длительное время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", наученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение и продать Трубина в Бенфику.

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Trubin já está em Lisboa para reforçar o Benfica. pic.twitter.com/Kfk3SeS16Z — B24 (@B24PT) August 7, 2023