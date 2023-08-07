Трубин уже в Лиссабоне – вратарь Шахтера завершает трансфер в Бенфику
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин приблизился к своему уходу из донецкого клуба.
Трубина заметили в аэропорту Лиссабона – кадры с украинцем обнародовало издание B24.
Трубин согласовал условия контракта с Бенфикой – сумма трансфера будет больше
Ранее сообщалось, что Анатолий уже согласовал личный контракт с Бенфикой до 2028 года. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро включая бонусы, а Шахтер получит 40% от следующего перехода украинца.
Напомним, длительное время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", наученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение и продать Трубина в Бенфику.
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