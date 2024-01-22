КАН-2023: сборная игрока Шахтера упустила важную победу, ЮАР разбила Намибию
Состоялось еще несколько поединков группового этапа Кубка африканских наций-2023. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Кубок африканских наций-2023, 2-й тур
Группа E
ЮАР – Намибия – 4:0
Голы: Тау, 14, (пен.), Зване, 25, 40, Масеко, 75
Группа F
Замбия – Танзания – 1:1
Голы: Дака, 88 – Мсува, 11
Удаление: Кабве, 44 (Замбия)
Замбия в поединке группы F спасла ничью против Танзании, за которую выступает защитник Шахтера Новатус Мироши (пропускал игру из-за дисквалификации). Именно танзанийцы и повели в счете на 11 минуте: после перехвата Самата отдал на Мсуву справа, а тот немного зашел в штрафную и мощно пробил в ближнюю девятку.
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Замбия осталась в меньшинстве на 44 минуте – Кабве получил вторую желтую. Но это не помешало отыграться, хотя и перед финальным свистком. Это Дака замкнул подачу с углового от Чама и оставил свою сборную на третьем месте в группе F.
В последнем матче игрового дня ЮАР сокрушила Намибию. Тау открыл счет во встрече голом с пенальти, а еще до перерыва Зване оформил дубль. Масеко уже после перерыва добил Намибию. Это позволило ЮАР опередить Намибию по дополнительным показателям (у обеих команд по 3 очка) в группе E – квартет возглавляет Мали.
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