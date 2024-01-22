Кубок африканских наций-2023, 2-й тур

Группа E

ЮАР – Намибия – 4:0

Голы: Тау, 14, (пен.), Зване, 25, 40, Масеко, 75

Группа F

Замбия – Танзания – 1:1

Голы: Дака, 88 – Мсува, 11

Удаление: Кабве, 44 (Замбия)

Замбия в поединке группы F спасла ничью против Танзании, за которую выступает защитник Шахтера Новатус Мироши (пропускал игру из-за дисквалификации). Именно танзанийцы и повели в счете на 11 минуте: после перехвата Самата отдал на Мсуву справа, а тот немного зашел в штрафную и мощно пробил в ближнюю девятку.

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Замбия осталась в меньшинстве на 44 минуте – Кабве получил вторую желтую. Но это не помешало отыграться, хотя и перед финальным свистком. Это Дака замкнул подачу с углового от Чама и оставил свою сборную на третьем месте в группе F.

В последнем матче игрового дня ЮАР сокрушила Намибию. Тау открыл счет во встрече голом с пенальти, а еще до перерыва Зване оформил дубль. Масеко уже после перерыва добил Намибию. Это позволило ЮАР опередить Намибию по дополнительным показателям (у обеих команд по 3 очка) в группе E – квартет возглавляет Мали.

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