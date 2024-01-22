Кубок африканських націй-2023, 2-й тур

Група E

ПАР – Намібія – 4:0

Голи: Тау, 14, (пен.), Зване, 25, 40, Масеко, 75

Група F

Замбія – Танзанія – 1:1

Голи: Дака, 88 – Мсува, 11

Вилучення: Кабве, 44 (Замбія)

Замбія у поєдинку групи F врятувала нічию проти Танзанії, за яку виступає захисник Шахтаря Новатус Міроші (пропускав гру через дискваліфікацію). Саме танзанійці і повели в рахунку на 11 хвилині: після перехоплення Самата віддав на Мсуву праворуч, а той трохи зайшов у штрафний і потужно пробив у ближню дев'ятку.

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Замбія залишилась в меншості на 44 хвилині – Кабве отримав другу жовту. Але це не завадило відігратись, хоч і перед фінальним свистком. Це Дака замкнув подачу з кутового від Чама та залишив свою збірну на третьому місці в групі F.

У останньому матчі ігрового дня ПАР розтрощила Намібію. Тау відкрив рахунок у зустрічі голом з пенальті, а ще до перерви Зване оформив дубль. Масеко вже по перерві добив Намібію. Це дозволило ПАР випередити Намібію за додатковими показниками (в обох команд по 3 очки) у групі E – квартет очолює Малі.

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