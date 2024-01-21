КАН, 2-й тур

Группа D

Мавритания – Ангола – 2:3

Голы: Амара, 43 Койта, 58 – Желсон, 30, 50, Жилберту, 53

Группа Е

Тунис – Мали – 1:1

Голы: Рафия, 20 – Синайокко, 10

Кубок Африки: фаворит турнира едва избежал позора, сыграв вничью с лидером группы.

Мавритания и Ангола выдали результативный матч и запутали расклады в турнирной таблице. Желсон стал одним из героев матча, оформив дубль. За Мавританию отметился шедевром Койта, который мощным ударом забил из-за пределов штрафной площади. В итоге встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу Анголы, которая теперь возглавляет свою группу.

В группе Е Тунис, который сенсационно проиграл в прошлом туре Намибии, встречался с Мали. Команды в первом тайме обменялись голами. Несмотря на то, что малийцы контролировали мяч, соперник не позволял свободно гулять в своей штрафной площадке. После перерыва команды действовали осторожно, а голов публика не увидела.

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