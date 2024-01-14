Нигерия неудачно стартовала на Кубке африканских наций-2023, разойдясь миром с Экваториальной Гвинеей. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок африканских наций-2023, группа A, 1-й тур

Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

Голы: Осимхен, 38 – Сальвадор, 36

В стартовом матче турнира Кот-д'Ивуар переиграл Гвинею-Бисау. Сегодня же встретились их соперники по группе A – Нигерия и Экваториальная Гвинея. Концовка первого тайма стала определяющей. Андердорги повели в счете на 36-й минуте – Сальвадор точным ударом в нижний угол вывел Экваториальную Гвинею вперед.

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Нигерия отыгралась мгновенно. Лукман прорвался по левому флангу, а Осимхена никто не держал во вратарской. "Суперорлы" имели немалое преимущество по ударам (15:7), однако во втором тайме голов не было – Нигерия и Экваториальная Гвинея завершили матч 1:1.

Таким образом, Кот-д'Ивуар единолично стал лидером группы A с 3 очками, Нигерия и Экваториальная Гвинея набрали по 1 пункту, а Гвинея-Бисау последняя с 0 баллов.

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