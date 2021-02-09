ФК Барселона может значительно помочь борьбе с коронавирусом в своем регионе.

Власти Каталонии рассматривают вариант с развертыванием центра массовой вакцинации местного населения от коронавируса на территории Камп Ноу, сообщает Esport3.

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Руководство Барселоны также поддерживает такую инициативу, но окончательное решение в клубе хотят принять уже после выборов президента "блаугрнас", которые запланированы на 7 марта.

Напомним, Барса остается без президента с осени, когда Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку.

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