Камп Ноу планируют использовать для массовой вакцинации каталонцев
15:56 - Читати українською
ФК Барселона может значительно помочь борьбе с коронавирусом в своем регионе.
Власти Каталонии рассматривают вариант с развертыванием центра массовой вакцинации местного населения от коронавируса на территории Камп Ноу, сообщает Esport3.
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Руководство Барселоны также поддерживает такую инициативу, но окончательное решение в клубе хотят принять уже после выборов президента "блаугрнас", которые запланированы на 7 марта.
Напомним, Барса остается без президента с осени, когда Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку.
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