ФК Барселона може значно посприяти боротьбі з коронавірусом у своєму регіоні.

Влада Каталонії розглядає варіант із розгорненням центру масової вакцинації місцевого населення від коронавірусу на території Камп Ноу, повідомляє Esport3.

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Керівництво Барселони також підтримує таку ініціативу, але остаточне рішення у клубі хочуть ухвалити вже після виборів президента "блаугрнас", які заплановані на 7 березня.

Нагадаємо, Барса залишається без президента з осені, коли Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку.

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