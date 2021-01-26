Барселона спустошила власну скарбницю. Фінансове становище на Камп Ноу – критичне, без перебільшень. Провальне керівництво Бартомеу загнало каталонців у боргову яму. Та ніхто й не підозрював, що загальна цифра перетне "психологічну" позначку в 1 млрд євро. Звісно, більшість топ-клубів живуть у кредит, проте лише Барса перебуває за крок від принизливого банкрутства.

Щорічний фінансовий звіт "блаугранас" відверто шокує. Президент, якому висловили вотум недовіри, заборгував понад 700 мільйонів євро під виглядом короткострокових позик. Винні усім – від звичайного персоналу до великих європейських клубів. Саме трансферні операції колишніх недобосів зацікавили іспанську пресу. До кінця поточного сезону Барса мала б повернути 126 млн євро! Хоча раніше декларувались рекордні збитки.

Найбільшим "кредитором" каталонців залишається Ліверпуль. "Червоні" досі отримують колосальні суми за Феліпе Коутінью, що покинув Енфілд взимку 2018-го. Та угода (120+40) залишається тяжким ярмом для знекровлених "кулес". Протягом цього року доведеться заплатити 29 мільйонів. І це ще без урахування бонусів. Загальний борг перед британцями складає 40 млн у довгостроковій перспективі.

Інфографіка: борги Барселони перед європейськими клубами ("corto plazo" – короткострокові, "largo plazo" – довгострокові)

Аякс очікує чергового траншу на 16 млн євро за угодою щодо Френкі Де Йонга (75+11). Цікаво, що амстердамці наразі заробили якихось 27 мільйонів, решта – розтермінування на 5 років. Бордо ще не отримав 10 мільйонів за Малкома – того самого бразильця, який нині разом з Ракицьким захищає кольори пітерського Зеніта. Жирондинці замикають топ-3 каталонських позикодавців.

Перехід Міралема П'яніча не оформлений на умовах обміну з Ювентусом. Нагадаємо, що у зворотному напрямку попрямував бразилець Артур, але клуби, очевидно, хитро латали дірки в бюджеті. У фінансовій звітності за сезон 2019/20 йдеться про повноцінний трансфер за 60 млн євро. Якщо вірити офіційним паперам, "блаугранас" дотепер зробили один символічний платіж (2 мільйони). Знову ж таки, йдеться про розтермінування на кілька років з символічним першим внеском. Той же Артур обійшовся туринцям в 72 мільйони євро (борг перед Барсою – 5,7).

Окремо стоїть випадок бразильської "примари" Матеуса Фернандеса. В січні 2020-го Бартомеу виклав 7 мільйонів євро за нібито великого таланта. Дебют 22-річного футболіста припав на гостьовий матч проти київського Динамо у Лізі чемпіонів (17 хвилин). Куман його ігнорує , але це зовсім не обходить Палмейрас – "вердао" гарантовано отримають ще 4,6 млн євро. Шалені втрати на рівному місці.

Доповнює сумний список заборгованостей щонайменше непрофесійна домовленість з Атлетіко. Побоюючись судової тяганини через несанкціоновані перемовини з Грізманном, Бартомеу відкупився чималим бонусом (5 млн євро). "Блаугранас" гарантували собі натомість першочергове право викупу кількох лідерів мадридського клубу, зокрема Сауля з Хіменесом. Та є важливий нюанс – обоє не збираються покидати Метрополітано найближчим часом.

А тепер – про курйози. Барса досі повністю не розрахувалась з Вільяреалом за Деніса Суареса (241 тисяча євро). Відтоді минуло цілих 5 років... Схожа ситуація з молодим кантерано Марком Кукурельєю, якого повернули з Ейбара за 4 мільйони, а потім перепродали у Хетафе за 10. Баски недоотримали 2,5 млн євро. Крайній термін – 30 червня 2021 року.

Інфографіка: борги клубів перед Барселоною ("corto plazo" – короткострокові, "largo plazo" – довгострокові)

Зазначимо, що каталонці працювали за аналогічною схемою під час трансферів "на вихід". Щоправда сума усіх боргів перед віце-чемпіонами Іспанії – суттєво нижча (46 млн євро). Зеніт винен майже 9,5 мільйонів (Малком), Хетафе – 5,9 (Кукурелья), Юве – 4,1 (Алехандро Маркес), Рома – рівно 4 (Карлес Перес), Сассуоло – 3 (Марлон), Евертон – 3,3 (Дінь) і далі по списку. Цього явно недостатньо, аби компенсувати захмарні витрати хунти Бартомеу. Розплачуватись буде наступний президент, найпевніше, Лапорта.

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