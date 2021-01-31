Кандидат в президенты Барселоны Фонт отреагировал на заоблачные цифры контракта Месси
Виктор Фонт, один из кандидатов на кресло босса "блаугранас", считает закономерными средства, заработанные Лионелем Месси.
Издание El Mundo опубликовало зарплатную ведомость Лионеля Месси за последние 4 года. Согласно контракту аргентинец получает более 555 млн евро зарплаты без учета налогов и еще около 200 млн бонусов.
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Кандидат в президенты Виктор Фонт отреагировал на опубликованную информацию в своем Twitter: "Лео Месси заслужил все, что Барса ему заплатила, до последнего цента. Он не уничтожит нас. Наоборот. Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда".
К слову, контракт Лео с Барселоной завершается летом 2021 года. За весь период пребывания в столице Каталонии он провел 754 матча, забил 649 мячей и отдал 284 ассиста.
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