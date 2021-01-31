Издание El Mundo опубликовало зарплатную ведомость Лионеля Месси за последние 4 года. Согласно контракту аргентинец получает более 555 млн евро зарплаты без учета налогов и еще около 200 млн бонусов.

Месси заработал безумную сумму в Барселоне за последние 4 года – шокирующие цифры контракта, ведущему к банкротству

Кандидат в президенты Виктор Фонт отреагировал на опубликованную информацию в своем Twitter: "Лео Месси заслужил все, что Барса ему заплатила, до последнего цента. Он не уничтожит нас. Наоборот. Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда".

К слову, контракт Лео с Барселоной завершается летом 2021 года. За весь период пребывания в столице Каталонии он провел 754 матча, забил 649 мячей и отдал 284 ассиста.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників