Камерунский хавбек Ондуа: Украинские власти запретили играть за Зарю из-за российских документов

Полузащитник российского Анжи Гаэль Ондуа рассказал, почему не смог стать полноценным игроком луганской Зари.

"Я даже не думал, что такое бывает. В Заре сказали: приезжай, точно будешь играть у нас. Но у меня есть русские документы, сейчас – вид на жительство. Из-за нее украинская власть не выдавала мне разрешение на работу. Хотя контракт с Зарей был официально подписан.

Данченко: Мне безразлично мнение окружающих – футбол вне политики

Помню, опять прилетел в Запорожье и на границе провел четыре часа в полицейском участке. Мой багаж забрали, документы тоже... Пограничники что-то требовали, задавали вопрос: "Ты почему здесь?", "Что делал в России?", "Куда собрался дальше?" Объясняю им: я – футболист, приехал играть в вашей команде, спорт – вне политики.

После всех этих проблем стал чувствовать себя в Украине некомфортно. Даже на русском боялся заговорить, хотя вообще-то обычно общаюсь на этом языке. Перешел на английский, но его мало кто понимает.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

Месяца три-четыре тренировался в Заре, параллельно пытался решить вопрос в посольстве Украины в Москве. Но все безрезультатно. Пришлось разрывать контракт с Зарей", – цитирует Ондуа sport24.ru.