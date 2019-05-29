Данченко: Мне безразлично мнение окружающих – футбол вне политики

Защитник Шахтера Олег Данченко, выступающий на правах аренды в российском Енисее, рассказал о своем отношении к выступлениям в чемпионате России и поделился мнением о президенте Украины.

"Понятно, дома считают, что мы, футболисты из Украины, переходим в страну-агрессор. Но мы любим спорт, футбол. Я лично не отношу футбол r политикt, поэтому моя задача – выходить и показывать свой уровень. А в отношении страны – да, конечно, писали гадости, но я считаю, что это нужно просто забыть.

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Я нахожусь сейчас в России, играю за футбольный клуб Енисей. Поэтому я не вижу проблем в том, что фотографировался на Красной площади. На мнение окружающих мне все равно. У каждого свое мнение, я ничего такого не вижу в этом плане.

За Зеленского на выборах, думаю, проголосовал бы. Новый президент, новая свежая кровь. Посмотрим, как оно будет", – сказал Данченко в комментарии Sibnovosti.

Добавим, что Данченко зимой перешел в красноярский Енисей на правах аренды, сыграл 11 матчей, отдал 2 голевые передачи.

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