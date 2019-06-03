toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Камерунський хавбек Ондуа: Українська влада заборонила грати за Зорю через російські документи

18:56 99 Читать на русском
Камерунський хавбек Ондуа: Українська влада заборонила грати за Зорю через російські документи
Гаель Ондуа / фото із соцмереж

Півзахисник російського Анжи Гаель Ондуа розповів, чому не зміг стати повноцінним гравцем луганської Зорі.

"Я навіть не думав, що таке буває. У Зорі сказали: приїжджай, точно будеш грати у нас. Але у мене є російські документи, зараз – посвідка на проживання. Через неї українська влада не видавала мені дозвіл на роботу. Хоча контракт із Зорею був офіційно підписаний.

Данченко: Мені байдуже на думку оточуючих – футбол поза політикою

Пам'ятаю, знову прилетів до Запоріжжя і на кордоні провів чотири години в поліцейській дільниці. Мій багаж забрали, документи теж... Прикордонники щось вимагали, задавали питання: "Ти чому тут?", "Що робив у Росії?", "Куди зібрався далі?" Пояснюю їм: я – футболіст, приїхав грати у вашій команді, спорт – поза політикою.

Після всіх цих проблем став відчувати себе в Україні некомфортно. Навіть російською боявся заговорити, хоча взагалі-то зазвичай спілкуюся на цій мові. Перейшов на англійську, але її мало хто розуміє.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

Місяців зо три-чотири тренувався в Зорі, паралельно намагався вирішити питання в посольстві України в Москві. Але все безрезультатно. Довелося розривати контракт із Зорею", – цитує Ондуа sport24.ru.

blog_ava
Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"
15:55
6085
Теги
Зоря Зоря Анжи Анжи Гаель Ондуа Гаель Ондуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
54
хв
Чорноморець
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук