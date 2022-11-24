В первом матче группы G "Нати" сумели справиться с "неукротимыми львами". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Африканцы лучше смотрелись в первом тайме. В частности, опытный Зоммер дважды спасал свою команду после опасных ударов звезды Брентфорда Бриана Мбеумо фактически в упор. Не реализовал свои моменты и нападающий Баварии Шупо-Мотинг. Последний тоже расстреливал 33-летнего кипера гладбахской Борусии с близкого расстояния, но безуспешно.

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Швейцарцы провели очень невнятные стартовые 45 минут. Однако прагматичный стиль команды Якина едва не принес желаемый результат перед самым перерывом. Цетрбеку Ман Сити Мануэлю Аканджи не хватило считанных сантиметров, чтобы открыть счет после подачи с углового. "Нати" подтянулись к сопернику по количеству ударов (4-5), однако ни разу не попали в рамку.

В дебюте второго тайма на поле стало гораздо интереснее. Эмболо неотразимо пробил из центра штрафной и неожиданно вывел швейцарцев вперед. Интересно, что Брель родился в Камеруне, позже его семья перебралась во Францию, а затем – в Швейцарию. В 2015 году нападающий дебютировал за национальную сборную этой страны. К слову, Брель не праздновал взятие ворот Камеруна.

"Львы" могли отыграться через 10 минут – Зоммер парировал удар Шупо-Мотинга с острого угла. Швейцария постепенно полностью перехватила инициативу. Онана чудом отразила выстрел Варгаса в упор, Ангисса едва не срезала в собственные ворота подачу с углового. Уже в добавленное время Сеферович мог снимать вопрос о победителе, но его удар был заблокирован.

В конце концов швейцарцы дожали соперника и одержали минимальную победу, возглавив группу G. Их соперники по квартету – Бразилия и Сербия – сыграют позже.

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