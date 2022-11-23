Канада чудом не обыграла Бельгию в матче ЧМ-2022 – звезда Баварии не забил пенальти, погром по ударам и моментам
Бельгии посчастливилось одолеть Канаду (1:0) в 1 туре Чемпионата мира 2022. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
После нулевой ничьей в другом поединке группы F Марокко – Хорватия зрители надеялись увидеть хоть здесь какие-то голы. Матч, как и онлайн-трансляция Бельгия – Канада на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Ураганное начало. На 1 минуте Батшуаи подловил ошибку соперника на чужой половине и пробил издали – Борян на месте. Канада трижды подряд пробивалась в штрафную. Эустакио, Дэвид и Бьюкенен пробивали с выгодных позиций. В последнем случае снаряд попал в руку Карраско. К 11-метровой отметке подошел Альфонсо Дэвис, но Куртуа легко потянул его бесхитростный пенальти. Канадцы просно выносят бельгийцев. После стартовой попытки европейцев в следующие 15 минут статистика ударов 1:8, причем все из пределов штрафной!
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Дэвис пытается исправиться, спокойно обходит двух защитников и отдает – 39-летний Хатчинсон (самый возрастной полевой игрок в истории мундиалей, когда-либо начинавший игру в основе) мажет. Сыпятся защитники Бельгии, и лишь Куртуа раз за разом спасает. А что можно ожидать от команды, в которой хваленый Эден Азар в своей штрафной отдает пас назад... сопернику, после чего партнеры едва не привозят еще один пенальти. Что вытворяет защитник Баварии! Дэвис просто издевается, идя в дриблинг против беспомощных бельгийцев. Альфонсо уже создал парочку моментов, а еще больше атак подготовил рывками из глубины.
И тут на 44 минуте случилось нечто совершенно нелогичное и несправедливое. Безумный прессинг команды Гердмана дал европейцам хоть немного передохнуть. Защитники покатали мячик, и Альдервейрельд забросил дальний пас отчаяния. Центрбеки Канады провалились в попытке перервать, и Батшуайи прорвался по этому коридорчику, чтобы расстрелять вратаря. Бьюкенен в пределах вратарской замыкал прострел Лареи с правого фланга. Очередной фантастический промах сборной, которая шокировала подопечных Роберто Мартинеса. Канадцы за первый тайм на 3 километра перебегали вроде бы более сильного соперника, наработав на 2,16 ожидаемого гола с 14 ударов. У Бельгии 0,52 с 4 попыток.
Тилеманс и Карраско, на фланге которого был особенно адский ад, не вышли на вторую половину. Вместо них Онана (партнер Миколенко в Эвертоне) и Менье. Оба быстро схлопотали по желтой за грубость. А Канада продолжала разрывать. Эустакио эффектно пробросил между ног... Де Брюйне и идеально подал. Дэвид также прощает на границе вратарской. И вновь Де Брюйне запорол контратаку. Справа разбегался совсем свободный Троссард, а Кевин почему-то решил не очень удачно отдать в борьбу на Батшуайи. Попытка №2. Канадцы наконец-то предоставили достаточно пространства. КДБ покатил в центр так, что у Батшуайи была куча времени для размышлений. Но не столько же, сколько он тянул резину!
Сколько же этих передач в недодачу. Такое впечатление, что бельгийцы впервые друг друга видят. Ларин, вышедший на замену, едва не стал джокером. Очередная нацеленная подача с правого фланга прошла, Куртув эффектно потащил. Де Брюйне даже уставший, без настроения и лучшей формы все еще способен нацеленно подать штрафной. Дендонкер промахнулся, как и сам Кевин после своего рывка с мячом. Ларин транжирит и навес с левого фланга. Позиция по центру – забивай не хочу. Вместо этого Канада отмечает день прощения.
Самый несправедливый матч 1 тура Мундиаля. Канада не забила ни одного гола, хотя по xG наиграла на почти 3. Целых 44 касания в чужой штрафной, 162 передачи в финальной трети поля, где Бельгия и близко не была хозяином своих тылов. Однако "красные дьяволы" выигрывают 11 из последних своих 13 матчей на чемпионатах мира и возглавляют данную группу. Хорватия и Марокко заработали по баллу. Канада с нулем, но это короли квартета F по качеству атакующей игры.
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