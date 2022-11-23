После нулевой ничьей в другом поединке группы F Марокко – Хорватия зрители надеялись увидеть хоть здесь какие-то голы. Матч, как и онлайн-трансляция Бельгия – Канада на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Ураганное начало. На 1 минуте Батшуаи подловил ошибку соперника на чужой половине и пробил издали – Борян на месте. Канада трижды подряд пробивалась в штрафную. Эустакио, Дэвид и Бьюкенен пробивали с выгодных позиций. В последнем случае снаряд попал в руку Карраско. К 11-метровой отметке подошел Альфонсо Дэвис, но Куртуа легко потянул его бесхитростный пенальти. Канадцы просно выносят бельгийцев. После стартовой попытки европейцев в следующие 15 минут статистика ударов 1:8, причем все из пределов штрафной!

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Дэвис пытается исправиться, спокойно обходит двух защитников и отдает – 39-летний Хатчинсон (самый возрастной полевой игрок в истории мундиалей, когда-либо начинавший игру в основе) мажет. Сыпятся защитники Бельгии, и лишь Куртуа раз за разом спасает. А что можно ожидать от команды, в которой хваленый Эден Азар в своей штрафной отдает пас назад... сопернику, после чего партнеры едва не привозят еще один пенальти. Что вытворяет защитник Баварии! Дэвис просто издевается, идя в дриблинг против беспомощных бельгийцев. Альфонсо уже создал парочку моментов, а еще больше атак подготовил рывками из глубины.

И тут на 44 минуте случилось нечто совершенно нелогичное и несправедливое. Безумный прессинг команды Гердмана дал европейцам хоть немного передохнуть. Защитники покатали мячик, и Альдервейрельд забросил дальний пас отчаяния. Центрбеки Канады провалились в попытке перервать, и Батшуайи прорвался по этому коридорчику, чтобы расстрелять вратаря. Бьюкенен в пределах вратарской замыкал прострел Лареи с правого фланга. Очередной фантастический промах сборной, которая шокировала подопечных Роберто Мартинеса. Канадцы за первый тайм на 3 километра перебегали вроде бы более сильного соперника, наработав на 2,16 ожидаемого гола с 14 ударов. У Бельгии 0,52 с 4 попыток.

HT: Belgium 1-0 Canada



xG: 0.52-2.16

Shots: 4-14

Shots on target: 2-2

Accurate passes: 233-166

Possession: 56%-44%

Corners: 1-2



Canada incredibly unlucky to be behind at the break. pic.twitter.com/A3PzH36vLP — Squawka News (@SquawkaNews) November 23, 2022

Тилеманс и Карраско, на фланге которого был особенно адский ад, не вышли на вторую половину. Вместо них Онана (партнер Миколенко в Эвертоне) и Менье. Оба быстро схлопотали по желтой за грубость. А Канада продолжала разрывать. Эустакио эффектно пробросил между ног... Де Брюйне и идеально подал. Дэвид также прощает на границе вратарской. И вновь Де Брюйне запорол контратаку. Справа разбегался совсем свободный Троссард, а Кевин почему-то решил не очень удачно отдать в борьбу на Батшуайи. Попытка №2. Канадцы наконец-то предоставили достаточно пространства. КДБ покатил в центр так, что у Батшуайи была куча времени для размышлений. Но не столько же, сколько он тянул резину!

162 passes in the final third.

46 touches in the opposition box.

17 shots in the opposition box.

Three shots on target.

2.57 xG.

One penalty missed.



Zero goals.



A valiant effort from Canada as they come up just short against Belgium.#BELCAN pic.twitter.com/niQdlkXXyJ — bet365 (@bet365) November 23, 2022

Сколько же этих передач в недодачу. Такое впечатление, что бельгийцы впервые друг друга видят. Ларин, вышедший на замену, едва не стал джокером. Очередная нацеленная подача с правого фланга прошла, Куртув эффектно потащил. Де Брюйне даже уставший, без настроения и лучшей формы все еще способен нацеленно подать штрафной. Дендонкер промахнулся, как и сам Кевин после своего рывка с мячом. Ларин транжирит и навес с левого фланга. Позиция по центру – забивай не хочу. Вместо этого Канада отмечает день прощения.

FT: Belgium 1-0 Canada



xG: 0.76-2.57

Shots: 9-21

Shots on target: 3-3

Accurate passes: 419-351

Possession: 53%-47%

Corners: 4-4



Belgium take the W. pic.twitter.com/hZkDZcUSWY — Squawka News (@SquawkaNews) November 23, 2022

Самый несправедливый матч 1 тура Мундиаля. Канада не забила ни одного гола, хотя по xG наиграла на почти 3. Целых 44 касания в чужой штрафной, 162 передачи в финальной трети поля, где Бельгия и близко не была хозяином своих тылов. Однако "красные дьяволы" выигрывают 11 из последних своих 13 матчей на чемпионатах мира и возглавляют данную группу. Хорватия и Марокко заработали по баллу. Канада с нулем, но это короли квартета F по качеству атакующей игры.

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