У першому матчі групи G "Наті" зуміли впоратись з "неприборканими левами". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Африканці краще виглядали у першому таймі. Зокрема, досвідчений Зоммер двічі рятував свою команду після небезпечних ударів зірки Брентфорда Бріана Мбеумо фактично впритул. Не реалізував свої моменти і нападник Баварії Шупо-Мотінг. Останній теж розстрілював 33-річного кіпера гладбахської Борусії з близької відстані, проте безуспішно.

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Швейцарці провели дуже невиразні стартові 45 хвилин. Однак, прагматичний стиль команди Якіна ледь не приніс бажаний результат перед самісінькою перервою. Цетрбеку Ман Сіті Мануелю Аканджі забракло лічених сантиметрів, аби відкрити рахунок після подачі з кутового. "Наті" підтягнулися до суперника за кількістю ударів (4-5), проте жодного разу не влучили у рамку.

У дебюті другого тайму на полі стало значно цікавіше. Емболо невідпорно пробив з центру штрафного майданчика і несподівано вивів швейцарців вперед. Цікаво, що Брель народився в Камеруні, пізніше його родина перебралася до Франції, а згодом – до Швейцарії. У 2015 році нападник дебютував за національну збірну цієї країни. До слова, Брель не святкував взяття воріт Камеруну.

"Леви" могли відігратися через 10 хвилин – Зоммер парирував удар Шупо-Мотінга з гострого кута. Швейцарія поступово повністю перехопила ініціативу. Онана дивом відбив постріл Варгаса впритул, Ангісса ледь не зрізав у власні ворота подачу з кутового. Вже у доданий час Сеферовіч міг знімати питання щодо переможця, але його удар було заблоковано.

Зрештою, швейцарці дотисли суперника і здобули мінімальну перемогу, очоливши групу G. Їхні суперники по квартету – Бразилія та Сербія – зіграють пізніше.

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