Германия оздоровилась после провального ЧМ-2018 и неудачного Евро-2020. Ганси Флик быстро наладил игру, приблизив Бундестим к своей мощной Баварии двухлетней давности. Киммих управляет игрой, Мюллер создает партнерам пространство, Гнабри завершает – знакомая картина. Но в Катаре снова все сломалось! "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Германия потерпела неожиданное поражение на Мундиале.

Практически полный контроль в первом тайме

Немцы в начале тотально доминировали (владение достигало 87%). Были единичные ошибки на своей половине, которыми пользовалась Япония. Азиаты сделали ставку на быстрые контрвыпады и даже забили, но Маэда залез в офсайд. Со временем давление на ворота Гонды только усилилось.

Атаки Бундестим в большинстве своем завершались дальними выстрелами. Форварды заставляли Японию сесть поглубже, растягивали по флангам и затем откатывали под удары Киммиху и Гюндогану. Японцы часто вскрывали 14 зону (по центру перед штрафной) и разрешали оттуда бить.

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Мощно работал левый фланг Бундестим, где очень высоко поднимался Раум (Мусиала освобождал для защитника всю бровку). Давид часто оставался без опеки и мог остро простреливать. В конце концов, немцы получили дивиденды, когда Киммих шикарным пасом нашел Раума, а того в штрафной завалил голкипер.

Гюндоган реализовал пенальти, а также имел еще несколько шансов. Лучший – во втором тайме после паса Мусиалы, когда мяч полетел в штангу. Германия удвоила преимущество, но снова с офсайда. Хаверц забивал в пустые ворота с паса Гнабри. Да и сам Серж упустил 3-4 стопроцентных момента.

Японцы из Бундеслиги наказали за провалы обороны

Япония после перерыва активизировалась: выше прессинговала, агрессивнее встречала, большими силами атаковала. И это принесло результат. Появились подходы к воротам (в первом тайме – 1 удар, во втором – 11). Ито начал на фланге накручивать соперников – Нойер чудом потянул удар в упор.

Немецкая оборона вмиг поплыла, не выдержав таких скоростей. В штрафной образовался проходной двор. Следствие – два пропущенных. Минамино грамотно открылся и прострелил, заставив Нойера выбивать на удачу. Доан успел на добивание и сравнял счет.

А спустя несколько минут Япония вырвала победу. Асано зацепился за дальнюю передачу Итакуры, опередил Шлоттербека и забил с острого угла. Сенсация! Германию прибили футболисты из Бундеслиги. Доан – Фрайбург, Итакура – Гладбах, Асано – Бохум. Авторы голов вышли на замену.

Мориясу заменами внес коррективы в игру, а вот Ханси Флик потерял контроль. Германию догнал худший сценарий: свои хорошие моменты команда не реализовала, а соперник воспользовался ошибками обороны. На втором Мундиале подряд Бундестим стартует с поражения.

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