Заря в своем твиттере сообщила, что легенда клуба Никита Каменюка уже в третий раз стал отцом.

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Жена Анастасия подарила экс-футболисту дочь Марию. Рост новорожденной 52 см, а вес – 2850 г. Семья Каменюк уже воспитывает двух мальчиков – Матвея и Александра (11 и 4 года соответственно).

Напомним, Никита выступал за Зорю с 2008 года и завершил карьеру в 2020 году. Наивысшим достижением Каменюки стал выход в финал Кубка Украины, а всего защитник провел в составе луганцев 350 матчей и отметился 21 голом и 18 ассистами.

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