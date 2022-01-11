Зоря у своєму твіттері повідомила, що легенда клубу Микита Каменюка вже втретє став батьком.

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Дружина Анастасія подарувала екс-футболісту донечку Марію. Зріст новонародженої 52 см, а вага – 2850 г. Родина Каменюк вже виховує двох хлопчиків – Матвія та Олександра (11 та 4 роки відповідно).

Нагадаємо, Микита виступав за Зорю з 2008 року та завершив кар'єру в 2020 році. Найвищим досягненням Каменюки став вихід до фіналу Кубка України, а загалом захисник провів у складі луганців 350 матчів та відзначився 21 голом та 18 асистами.

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