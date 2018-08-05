Каменюка сыграл 250-й матч в УПЛ

Матч Зари против Черноморца (1:1) в рамках третьего тура УПЛ стал знаковым для защитника луганской команды Никиты Каменюки.

Капитан луганской Зари Никита Каменюка установил личный рекорд по количеству игр в УПЛ.

Матч третьего тура между Зарей и Черноморцем стал 250 поединком для Каменюки в рамках украинской Премьер-лиги.

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242 поединка 33-летний защитник сыграл в составе луганчан и 8 матчей сыграл за ровенский Верес.

Напомним, что последние полгода защитник находился в аренде в составе Вереса, проведя на поле 8 игр. Срок аренды подошел к концу, и Никита вернулся в расположение Зари.

Каменюка является игроком Зари с 2008 года.

К слову, Никита недавно продлил контракт с Зарей на два года.

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