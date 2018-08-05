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Каменюка сыграл 250-й матч в УПЛ

09:33 12 Читати українською
Каменюка сыграл 250-й матч в УПЛ
Никита Каменюка / фото из соцсетей

Матч Зари против Черноморца (1:1) в рамках третьего тура УПЛ стал знаковым для защитника луганской команды Никиты Каменюки.

Капитан луганской Зари Никита Каменюка установил личный рекорд по количеству игр в УПЛ.

Матч третьего тура между Зарей и Черноморцем стал 250 поединком для Каменюки в рамках украинской Премьер-лиги.

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242 поединка 33-летний защитник сыграл в составе луганчан и 8 матчей сыграл за ровенский Верес.

Напомним, что последние полгода защитник находился в аренде в составе Вереса, проведя на поле 8 игр. Срок аренды подошел к концу, и Никита вернулся в расположение Зари.

Каменюка является игроком Зари с 2008 года.

К слову, Никита недавно продлил контракт с Зарей на два года.

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Источник: Футбол 24
Украина3 тур

Заря - Черноморец: Суббота 04 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Черноморец
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Заря Заря Заря - Черноморец Никита Каменюка Никита Каменюка
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