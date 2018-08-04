Заря не смогла одолеть Черноморец

В матче 3 тура УПЛ Заря и Черноморец не смогли выявить победителя. Детальный отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

В первом тайме Заря завладела небольшим преимуществом, хотя большая часть игры и проходила в середине поля. Моментов фактически не было до 19 минуты, когда команды обменялись опасными выпадами. Сначала Татарков перехватил мяч после ошибки защитника, но не смог переиграть Махарадзе, а чуть позже Рафаэль вывел Гордиенко один на один, но у того также возникли трудности с реализацией моментов.



А вот у Рафаэля с реализацией моментов все в порядке, что он и подтвердил за 4 минуты. Нападающий головой замкнул подачу Арвеладзе с углового. После этого Черноморец пытался отыграться, но заработал только большое количество стандартов, неудачно разыгрывал Чорний.



Во второй половине матча одесситы активизировались, что стало сюрпризом для Зари. И один из многочисленных стандартов стал роковым: Савченко классным ударом со штрафного переиграл Махарадзе. Заря долго не могла прийти в себя и только под конец осуществила нечто похожее на финальный штурм. Черноморец же большими силами пытались сохранить результат, у подопечных Червенкова получилось.



После этого тура и Заря и Черноморец набрали по 4 очка, расположившись на 5 и 4 местах соответственно.

Чемпионат Украины 2018/19, 3 тур

Заря – Черноморец – 1:1

Голы: Рафаэл Да Силва, 23 – Савченко, 59