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Заря не смогла одолеть Черноморец

21:32 57 Читати українською
Заря не смогла одолеть Черноморец
Борьба в матче

В матче 3 тура УПЛ Заря и Черноморец не смогли выявить победителя. Детальный отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

В первом тайме Заря завладела небольшим преимуществом, хотя большая часть игры и проходила в середине поля. Моментов фактически не было до 19 минуты, когда команды обменялись опасными выпадами. Сначала Татарков перехватил мяч после ошибки защитника, но не смог переиграть Махарадзе, а чуть позже Рафаэль вывел Гордиенко один на один, но у того также возникли трудности с реализацией моментов.

А вот у Рафаэля с реализацией моментов все в порядке, что он и подтвердил за 4 минуты. Нападающий головой замкнул подачу Арвеладзе с углового. После этого Черноморец пытался отыграться, но заработал только большое количество стандартов, неудачно разыгрывал Чорний.

Во второй половине матча одесситы активизировались, что стало сюрпризом для Зари. И один из многочисленных стандартов стал роковым: Савченко классным ударом со штрафного переиграл Махарадзе. Заря долго не могла прийти в себя и только под конец осуществила нечто похожее на финальный штурм. Черноморец же большими силами пытались сохранить результат, у подопечных Червенкова получилось.

После этого тура и Заря и Черноморец набрали по 4 очка, расположившись на 5 и 4 местах соответственно.

Чемпионат Украины 2018/19, 3 тур

Заря – Черноморец – 1:1

Голы: Рафаэл Да Силва, 23 – Савченко, 59

Украина3 тур

Заря - Черноморец: Суббота 04 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Черноморец
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