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Каменюка зіграв 250-й матч в УПЛ

09:33 111 Читать на русском
Каменюка зіграв 250-й матч в УПЛ
Микита Каменюка / фото з соцмереж

Матч Зорі проти Чорноморця (1:1) в рамках третього туру УПЛ став знаковим для захисника луганської команди Микити Каменюки.

Капітан луганської Зорі Микита Каменюка встановив особистий рекорд по кількості ігор в УПЛ.

Матч третього туру між Зорею та Чорноморцем став 250 поєдинком для Каменюки в рамках української Прем'єр-ліги.

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242 поєдинки 33-річний оборонець зіграв у складі луганчан і 8 матчів відіграв за рівненський Верес.

Нагадаємо, що останні півроку захисник перебував в оренді у складі Вереса, провівши на полі 8 ігор. Термін оренди підійшов до кінця, і Микита повернувся в розташування Зорі.

Каменюка є гравцем Зорі з 2008 року.

До слова, Микита нещодавно продовжив контракт із Зорею на два роки.

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Джерело: Футбол 24
Україна3 тур

Зоря - Чорноморець: Субота 04 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Чорноморець
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Теги
Зоря Зоря Зоря - Чорноморець Микита Каменюка Микита Каменюка
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