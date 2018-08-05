Каменюка зіграв 250-й матч в УПЛ

Матч Зорі проти Чорноморця (1:1) в рамках третього туру УПЛ став знаковим для захисника луганської команди Микити Каменюки.

Капітан луганської Зорі Микита Каменюка встановив особистий рекорд по кількості ігор в УПЛ.

Матч третього туру між Зорею та Чорноморцем став 250 поєдинком для Каменюки в рамках української Прем'єр-ліги.

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242 поєдинки 33-річний оборонець зіграв у складі луганчан і 8 матчів відіграв за рівненський Верес.

Нагадаємо, що останні півроку захисник перебував в оренді у складі Вереса, провівши на полі 8 ігор. Термін оренди підійшов до кінця, і Микита повернувся в розташування Зорі.

Каменюка є гравцем Зорі з 2008 року.

До слова, Микита нещодавно продовжив контракт із Зорею на два роки.

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