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Каменюка анонсировал свой прощальный матч за Зарю в Луганске

18:40 - Читати українською
Каменюка анонсировал свой прощальный матч за Зарю в Луганске
Никита Каменюка / ФК Заря

Экс-капитан Зари Никита Каменюка эмоционально прокомментировал завершение карьеры футболиста.

"Я буду работать помощником тренера команды U-19 Зари и учиться на тренерских курсах. У меня есть лицензия категории С, но нужно двигаться дальше. Я подам заявление в УАФ на учебу – это можно сделать и онлайн, в Киев ехать не обязательно.

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Мой прощальный матч? Ни о чем таком мы не объявляли. Просто перед стартом нового сезона состоится какое-то мероприятие, посвященное мне. Ничего другого мы с Зарей не обсуждали. Мой прощальный матч состоится в Луганске…" – сказал Каменюка в комментарии FootBoom.

Напомним, что ранее Каменюка завершил карьеру футболиста. За Зарю Никита выступал с 2008 года, а в этом сезоне защитник провел 9 матчей в украинском чемпионате и отдал три голевые передачи.

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