Скрипник: Впервые в тренерской карьере в моей команде был такой капитан

"Я уже ему и в глаза сказал, и при всей команде, что иметь такого капитана в моей тренерской карьере это было впервые. Потому что его аура, характер – это стрежень, который команду не то что держит, а олицетворяет.

Каменюка официально завершил карьеру и будет работать ассистентом тренера Зари

У нас есть опытные ребята, которые уже много лет в этой команде. Это и Никита Шевченко, и Виталик Вернидуб, и Дима Хомченовский. Это опытные взрослые ребята, которые олицетворяют Зарю. Никита выделяется своей аурой, которая действительно хорошая и капитанская. Его слова всегда доходят до ушей и остаются в голове, а не вылетают. Команда с Десной играла для него, добились этого результата. Это видно и по баннеру, и по футболкам.



Надеюсь, в первом туре следующего сезона проведем его с болельщиками, если нам разрешат. Его хотят провести достойно, чего он и заслуживает. Медаль, которую мы заслужили, была и для него. Очень важно для всех нас, чтобы он закончил карьеру с третьим местом", – сказал Скрипник в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Никита Каменюка ранее решил завершить карьеру футболиста и теперь будет работать в тренерском штабе Зари.

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