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Каменюка анонсував свій прощальний матч за Зорю у Луганську

18:40 - Читать на русском
Каменюка анонсував свій прощальний матч за Зорю у Луганську
Микита Каменюка / ФК Зоря

Екс-капітан Зорі Микита Каменюка емоційно прокоментував завершення кар'єри футболіста.

"Я буду працювати помічником тренера команди U-19 у Зорі, вчитися на тренерських курсах. У мене є ліцензія категорії С, але потрібно рухатися далі. Я подам заяву в УАФ на навчання – це можна зробити і онлайн, до Києва їхати не обов'язково.

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Мій прощальний матч? Ні про що таке не оголошували. Просто перед стартом нового сезону відбудеться якийсь захід, присвячений мені. Нічого іншого з Зорею не обговорювали. Мій прощальний матч відбудеться в Луганську..." – сказав Каменюка в коментарі FootBoom.

Нагадаємо, що раніше Каменюка завершив кар'єру футболіста. За Зорю Микита виступав з 2008 року, а в цьому сезоні захисник провів 9 матчів в українському чемпіонаті та віддав три гольові передачі.

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Микита Микита Каменюка Зоря Зоря
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