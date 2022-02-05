Милан вырвал победу в матче 24 тура Серии А против Интера. Смотрите видео голов и обзор поединка.

"Нерадзурри" диктовали условия в первом тайме и справедливо вышли вперед на 38-й минуте. Иван Перишич вколотил мяч ногой после углового Чалханоглу, который снова огорчил свою бывшую команду.

Милан одержал волевую победу в дерби против Интера – дубль Жиру спас интригу в борьбе за Скудетто

Милан долго не мог ответить, а затем произошло 3-минутное чудо имени Жиру. Француз удачным отбором начал первую голевую атаку и сам замкнул удар-прострел Браима Диаса. На 78-й Оливье принес Милану победу – финтом убрал де Врея и прошил Хандановича низовым ударом. Под занавес встречи Тео Эрнандес получил прямую красную за прыжок в ноги Дюмрфиса, но вряд ли это сильно испортило настроение фанатам "россонери".