"Нерадзуррі" диктували умови у першому таймі і справедливо вийшли вперед на 38-й хвилині. Іван Перішіч вколотив м'яч ногою після кутового Чалханоглу, який вкотре засмутив свою колишню команду.

Мілан здобув вольову перемогу в дербі проти Інтера – дубль Жиру врятував інтригу в боротьбі за Скудетто

Мілан довго не міг відповісти, а потім сталося 3-хвилинне диво імені Жиру. Француз вдалим відбором розпочав першу гольову атаку і сам замкнув удар-простріл Браїма Діаса. На 78-й Олів'є приніс Мілану перемогу – фінтом прибрав де Врея і прошив Хандановіча низовим ударом. Під завісу зустрічі Тео Ернандес отримав пряму червону за стрибок в ноги Дюмрфісу, але навряд це сильно зіпсувало настрій фанатам "россонері".