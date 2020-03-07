Калвер-Льюин подписал новый контракт с Эвертоном – на форварда охотился Манчестер Юнайтед

Форвард ливерпульского Эвертона Доминик Калвер-Льюин решил продолжить сотрудничество с "ирисками".

Молодой нападающий поставил подпись под новым контрактом с Эвертоном, сообщает официальный сайт клуба.

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"Ириски" и Калвер-Льюин договорились о новом 5-летнем соглашении. Мерсисайдцы стремятся удержать ведущего форварда, за которым охотятся гранды АПЛ. В частности, Манчестер Юнайтед рассматривал англичанина в качестве альтернативы Холанду и якобы был готов заплатить 50 млн фунтов.

В сезоне 2019/20 Доминик Калвер-Льюин провел 26 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 мячей. По мнению обозревателей, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вызовет его на мартовские матчи "Трех львов".

| Dominic Calvert-Lewin has signed a new five-year contract! #EFC — Everton (@Everton) March 6, 2020

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