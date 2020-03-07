Калвер-Льюїн підписав новий контракт із Евертоном – на форварда полював Манчестер Юнайтед

Форвард ліверпульського Евертона Домінік Калвер-Льюїн вирішив продовжити співпрацю з "ірисками".

Молодий нападник поставив підпис під новим контрактом із Евертоном, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Іриски" та Калвер-Льюїн домовилися про нову 5-річну угоду. Мерсисайдці прагнуть втримати провідного форварда, за яким полюють гранди АПЛ. Зокрема, Манчестер Юнайтед розглядав англійця альтернативою Холанду та нібито був готовий заплатити 50 млн фунтів.

У сезоні 2019/20 Домінік Калвер-Льюїн провів 26 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 13 м'ячів. На думку оглядачів, керманич збірної Англії Гарет Саутгейт викличе його на березневі матчі "Трьох левів".

| Dominic Calvert-Lewin has signed a new five-year contract! #EFC — Everton (@Everton) March 6, 2020

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