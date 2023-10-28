Италия, Серия А, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голы: Болока, 44 – Зиркзее, 3

Лечче – Торино – 0:1

Гол: Буонджорно, 41

Ювентус – Верона – 1:0

Гол: Камб'ясо, 90+7

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В первом матче дня Сассуоло на своем поле разошелся миром с Болоньей. Зиркзее уже на четвертой минуте вышел один на один с голкипером и вывел гостей вперед. "Красно-синие" продолжили давить, вместо этого соперника сделал ставку на удары, качество которых заставляло желать лучшего. В конце концов, за минуту до завершения тайма Болока с дальнего расстояния сумел попасть в левый угол, восстановив статус-кво.

После перерыва рисунок игры не изменился: хозяева больше били, а гости больше контролировали мяч. На 80-й минуте Зиркзее сумел оформить дубль, успев первым на добивание, но проклятый офсайд украл у него гол. В конце концов все завершилось ничьей: Сассуоло с 11-ю очками остался одиннадцатым, а Болонья поднялась на седьмую ступеньку, набрав 15 баллов.

В еще одной встрече Торино на выезде одолел Лечче. Несколько нелогичную победу "быкам" принес Алессандро Буонджорно, который в конце первого тайма попал в левый угол из пределов штрафной. Этот гол стал единственным в матче, несмотря на довольно большое количество ударов в створ ворот от обеих команд. К слову, Торино прервал 5-матчевую безвыигрышную серию и поднялся на тринадцатое место, Лечче остался десятым.

Ювентус принимал Верону, которая не выигрывает уже больше двух месяцев. После двух побед подряд над принципиальными конкурентами (Торино и Миланом) "Старая синьора" рассчитывала добавить в свою копилку очередные три очка и продолжать оказывать давление на лидера турнирной таблицы. Неожиданно задача оказалась гораздо сложнее, чем можно было подумать.

Команда Массимилиано Аллегри из тех, кто легко отдает мяч сопернику. Верона была не прочь и активно пыталась добраться до ворот Щенсны. Конечно, аутсайдер не мог это делать качественно, да еще и оставлял огромные свободные зоны в обороне. Вот это уже идеальные условия для обожающего контратаковать Юве. Правда, сегодня были проблемы с реализацией. А когда таки забивали, арбитр не засчитывал. Да, Мойзе Кин дважды раньше времени радовался. Сначала форвард залез в офсайд, а затем сфолил в атаке.

Финальный штурм туринцев действительно был массированным и опасным. Моменты возникали один за другим. В конце концов, на последней компенсированной минуте Ювентус таки дожал Верону и благодаря этой победе временно стал лидером Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ