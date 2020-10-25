В рамках 5-го тура Серии А Кротоне на выезде уступил Кальяри. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 5-й тур

Кальяри – Кротоне – 4:2

Голы: Ликояннис, 25, Симеоне, 35, Соттил, 46, Жоао, 85 – Мессиас, 22, Молина, 43

Удаление: Чигарини, 48 (Кротоне) (вторая желтая)

Беневенто – Наполи – начало в 16:00

Парма – Специя – начало в 16:00

Фиорентина – Удинезе – начало в 19:00

Ювентус – Верона – начало в 21:45

Воскресную программу дня открывал поединок Кальяри – Кротоне. Еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. Первыми забили гости, но островитяне тоже не заставили долго ждать и ответили двумя голами – отличился Ликояннис и Симеоне. Под занавес тайма Молина сравнял, но за две минуты Соттиль снова вывел "россоблю" вперед.

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Сразу после перерыва Кротоне остался в меньшинстве – вторую желтую за грубый фол получил Лука Чигарини. Островитяне сразу начали наседать и высоко прессинговать, но оборона гостей держалась. На 85-й минуте Жоао головой замкнул навес с углового в штрафную и увеличил преимущество – 4:2. Этот гол был последним в матче.

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