В рамках 5-го туру Серії А Кротоне на виїзді поступився Кальярі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 5-й тур

Кальярі – Кротоне – 4:2

Голи: Лікоянніс, 25, Сімеоне, 35, Соттіл, 46, Жоао, 85 – Мессіас, 22, Моліна, 43

Вилучення: Чигаріні, 48 (Кротоне) (друга жовта)

Беневенто – Наполі – початок о 16:00

Парма – Спеція – початок о 16:00

Фіорентина – Удінезе – початок о 19:00

Ювентус – Верона – початок о 21:45

Недільню програму дня відкривав поєдинок Кальярі – Кротоне. Ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. Першими забили гості, але острів'яни теж не змусили довго чекати і відповіли двома голами – відзначився Лікоянніс та Сімеоне. Під завісу тайму Моліна зрівняв, але за дві хвилини Соттіль знову вивів "россоблю" уперед.

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Одразу після перерви Кротоне залишився у меншості – другу жовту за грубий фол отримав Лука Чигаріні. Острів'яни одразу почали насідати і високо пресингувати, але оборона гостей трималась. На 85-й хвилині Жоао головою замкнув навіс з кутового у штрафний майданчик і збільшив перевагу – 4:2. Цей гол був останнім у матчі.

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