"В таких матчах тренер чувствует ответственность за результат. В некоторых аспектах ребята проявили себя очень хорошо, а Сампдория сколько раз приблизилась к нашим воротам, столько и забила.

Аталанта – Сампдория – 1:3 – видео голов и обзор матча

Я навредил экспериментами с составом, поэтому мы потеряли игру. Мы редко попадали в ворота – для нас это крайне необычно. Такое бывает, когда пытаешься обкатать слишком много новичков как можно скорее. Мы постоянно контролировали мяч, за исключением атакующей трети поля, а дальше бились головой о стену. Чтобы набирать очки на старте сезона, нужно сохранять баланс и меньше экспериментировать", – приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Аталанта уступила Сампдории (3:1), потерпев второе подряд поражение в чемпионате Италии.

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