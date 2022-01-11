Программу 21-го тура Серии А закрывал поединок на Сардинии между Кальяри и Болоньей. Островитянам любой ценой была необходима победа, ведь они шли в зоне вылета с отставанием в 4 очка от спасительной семнадцатой строчки. Для украинских болельщиков встреча была важна в контексте выживания Дженоа – подопечные Андрея Шевченко отставали от сардинцев на 1 зачётный балл.

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В первом тайме Кальяри смотрелся активнее. На 14-й минуте хозяева даже могли открыть счет в результате прострела с левого края штрафного под удар Белланове – Рауль оказался перед пустыми воротами, но попал в штангу! Кроме того, на 30-й Грасси пробивал с отскока с границы штрафной площадки, заставив Скорупски выполнить сейв. Болонья огрызнулась ударом Теате с острого угла под перекладину – Краньо парировал. Наконец, на перерыв команды отправились без голов.

В начале второго тайма дела островитян серьезно ухудшились, ведь гости вышли вперед. Счет открыл Орсолини, который красивым ударом со штрафного на 54-й минуте направил мяч в правую девятку – 0:1! Арнаутович на 56-й мог и удвоить преимущество Болоньи, зацепившись за прострел с левого фланга, однако его удар с вратарской линии успели заблокировать.

Кальяри отчаянно пытался отыграться. У хозяев долго ничего не получалось, но инициатива оставалась за ними. Общая активность сардинцев таки принесла успех: на 71-й минуте Гастон Перрейро выполнил сильный прострел, а Паволетти замкнул метров с шести – 1:1! Правда, уже на 76-й местная публика схватилась за головы, ведь Орсолини зацепился за мяч в штрафной и пробил точно в левый нижний угол. Краньо сделал отчаянный прыжок и спас островитян, отбив сферу в штангу!

После этого команды разменялись несколькими выстрелами, но их острота была невысокой. Темп игры упал, а реальных моментов не возникало. Казалось, что голов уже не будет, однако на 4-й компенсированной минуте Гастон Перрейро получил заброс за спину Теате и с левого края штрафной пробил в ближний угол – 2:1! Шокированная Болонья капитулировала.

Кальяри празднует победу и набирает 16 очков, оторвавшись от Дженоа на 4 очка. До спасительной семнадцатой строчки островитянам не хватает всего одного зачетного балла. Болонья с 27 пунктами осталась двенадцатой.

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