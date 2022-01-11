Програму 21-го туру Серії А закривав поєдинок на Сардинії між Кальярі та Болоньєю. Острів'янам за будь-яку ціну була необхідна перемога, адже вони йшли у зоні вильоту з відставанням у 4 очки від рятівної сімнадцятої сходинки. Для українських вболівальників зустріч була важлива у контексті виживання Дженоа – підопічні Андрія Шевченка відставали від сардинців на 1 заліковий бал.

Шевченко зазнав ще більшого тиску – Дженоа приписують інтерес до чотирьох тренерів, які можуть замінити українця

У першому таймі Кальярі виглядав активніше. На 14-й хвилині господарі навіть могли відкрити рахунок внаслідок прострілу з лівого краю штрафного під удар Белланові – Рауль опинився перед порожніми воротами, але влучив у стійку! Крім того, на 30-й Грассі пробивав з відскоку з меж карного майданчика, змусивши Скорупскі виконати сейв. Болонья огризнулася ударом Теате з гострого кута під поперечку – Краньйо парирував. Зрештою, на перерву команди відправились без голів.

На початку другого тайму справи острів'ян серйозно погіршились, адже гості вийшли вперед. Рахунок відкрив Орсоліні, який красивим ударом зі штрафного на 54-й хвилині спрямував м'яч у праву дев'ятку – 0:1! Арнаутовіч на 56-й міг і подвоїти перевагу Болоньї, зачепившись за простріл з лівого флангу, однак його удар з лінії воротарського встигли заблокувати.

Кальярі відчайдушно намагався відігратись. У господарів довго нічого не вдавалося, але ініціатива залишалася за ними. Загальна активність сардинців таки принесла успіх: на 71-й хвилині Гастон Перрейро виконав сильний простріл, а Паволетті замкнув метрів з шести – 1:1! Щоправда, вже на 76-й місцева публіка схопилася за голови, адже Орсоліні зачепився за м'яч у штрафному й пробив точнісінько в лівий нижній кут. Краньйо зробив відчайдушний стрибок і врятував острів'ян, відбивши сферу в стійку!

Після цього команди розмінялися кількома пострілами, але їхня гострота була невисокою. Темп гри впав, а реальних моментів не виникало. Здавалося, що голів вже не буде, однак на 4-й компенсованій хвилині Гастон Перрейро отримав закидання за спину Теате й з лівого краю штрафного пробив у ближній кут – 2:1! Шокована Болонья капітулювала.

Кальярі святкує перемогу й набирає 16 очок, відірвавшись від Дженоа на 4 очки. До рятівної сімнадцятої сходинки острів'янам не вистачає всього одного залікового балу. Болонья з 27 пунктами залишилась дванадцятою.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку