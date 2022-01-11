Матч Кубка Италии против Милана может вынудить руководство генуэзцев изменить свое мнение об Андрее Шевченко. Пока работа штаба украинца не принесла результата, на который надеялись. Все громче звучат мнения об отставке.

Шевченко получил вердикт относительно будущего от боссов Дженоа

Накануне на заседании боссы Дженоа выразили поддержку Шевченко, но сам факт обсуждения этого вопроса говорит, что позиции специалиста стали шаткими. Накануне в печати появились первые имена в замену. Речь шла о Давиде Баллардини и Роландо Маране, которые до сих пор на контракте с клубом.

Апеннинские СМИ не останавливаются. Calciomercato со ссылкой на Secolo XIX рапортует, что Дженоа интересуется еще двумя специалистами. Генуэзцам приписывают интерес к Полю Дардаю и Бруно Лаббадии. Последним местом работы для обоих стала берлинская Герта.

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