Лидеры Серии А после паузы на матчи сборных встречались в Дерби делла Мадоннина. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, насколько Интер и Милан готовы к старту в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Оба коллектива роскошно начали сезон, одержав по три победы. Больше таких команд в Серии А не было. Особенно впечатляет рывок Интера, умудрившегося не пропустить ни одного гола. Новички Тюрам и Зоммер уже стали важнейшими элементами в системе Индзаги. У "россонери" вариантов в принципе не было. У Стефано Пиоли новая команда, где летние подписания должны были залатать пробоины.

Наибольшей опаской Милана перед сегодняшним дерби был центр защиты. Пьер Калюлю травмировался, а Фикайо Томори отбывает наказание за опрометчивое удаление в матче с Ромой. Уже на пятой минуте получили подтверждение народной мудрости, что, где тонко, там и рвется. Малик Чау решил дорисовывать нарушение правил, а Тюрам не повелся. Маркус доиграл эпизод и сбросил на Димарко. Тот выложил идеальную передачу на удар Мхитаряну на вратарскую линию. Вот так Интер вышел вперед.

Пока "россонери" пытались понять, как отреагировать, едва не пропустили во второй раз. Снова не уследили за Димарко, а он снова искал Мхитаряна. Генрих не смог как следует пробить головой. Постепенно Интер стал отдавать инициативу. Для команды Симоне Индзаги это закономерно. Милан сначала успокоил игру, а потом понемногу начал подбираться к воротам соперника. Прекрасный шанс упустил Тео, не сумев попасть в створ с близкого расстояния.

Ближе к завершению тайма стало казаться, что гол Милана вот-вот случится. Однако Интер – это пружина. Чем сильнее сжать этот механизм, тем болезненнее будет отдача. "Россонери" настолько увлеклись отладкой контроля на чужой половине, что упустили контратаку 2-в-2. Кьяер и Чау (опять) проиграли свои дуэли Дюмфрису и Тюраму. Завершал атаку француз, которых очень легко убрал Малика и по роскошной траектории отправил мяч в дальнюю девятку.

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Вторую половину активнее начал Милан, но это продолжалось минут пять. Далее Интер начал делать что-то очень необычное – строить затяжные атаки. Неужели столь "нерадзурри" перестали бояться соперника? Вместо ответа на этот вопрос болельщики увидели гол. Тео, Жиру и Леау все проделали идеально. Быстрая вертикальная атака в несколько передач завершилась выходом португальца на свидание с Зоммером. Рафа пробил под рукой голкипера. Таким получился первый пропущенный гол "змей" в нынешнем сезоне.

Через несколько минут счет мог бы стать равным, но Рейндерс задержался с передачей. Симоне Индзаги отреагировал тройной заменой и снова перевел свою команду в более защитный режим. И это снова сработало. Мхитарян оформил дубль после удобной передачи Лаутаро. Стефано Пиоли попытался ответить той же картой, но после его тройной замены забил также Интер. Лаутаро заработал пенальти, уверенно реализовавшего Чалханоглу.

Перед финальным свистком счет вообще стал неприличным. Чуквуэзе не сумел сохранить мяч, а Мхитарян разогнал контратаку. Генрих уже в штрафной вывел на удар Фраттези, а обидчик сборной Украины забил в своем дебютном миланском дерби.

Благодаря этой победе Интер вернулся на вершину Серии А, выиграв все матчи. Милан остался третьим. Уже во вторник "россонери" проведут домашний матч Лиги чемпионов против Ньюкасла. В "нерадзурре" будет на день больше, чтобы отдохнуть, но у них выезд в Реал Сосьедад.

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