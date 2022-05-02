Вальтер Маццарри уволен из Кальяри за 3 тура до завершения Серии А 2021/22.

Об отставке 60-летнего Маццарри Кальяри объявил на официальном сайте клуба. Имя нового тренера, который попытается удержать команду в элите, пока не назвали.

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Маццарри возглавил Кальяри в сентябре 2021-го, заменив Леонардо Семпличи. Его контракт был рассчитан до лета 2024-го, но из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба решилось на "шоковую терапию" на финише сезона.

За три тура до завершения чемпионата Италии сардинцы занимают спасительное 17 место, оторвавшись от зоны вылета на 3 очка (Салернитана имеет две игры в запасе). У Кальяри остались матчи против прямых конкурентов – Салернитаны и Венеции, а также игра с Интером, который сражается за Скудетто.

Ранее Маццарри возглавлял Торино, Уотфорд, Интер, Наполи, Сампдорию и ряд других клубов.

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