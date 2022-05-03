Аталанта лишь в конце матча спасла ничью с Салернитаной в 35-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Гости отчаянно бьются за сохранение прописки в Серии А, демонстрируя в последнее время удачную серию. Аталанта же наоборот досрочно потеряла шансы на топ-4 и рискует остаться вообще без еврокубков.

Малиновский ювелирным ассистом спас Аталанту от поражения аутсайдеру Серии А

Салернитана забила в середине первого тайма. Точный удар в свой актив записал Эдерсон. Бергамаски отыгрались только на 88-й минуте благодаря джокерам. Малиновский классным пасом нашел Пашалича, который сравнял счет.

1:1 – ничья, не устроившая никого. Салернитана осталась в зоне вылета, но имеет игру в запасе. Аталанта отстает от Ромы и Лацио на 3 очка за 3 тура до финиша. Сейчас команда Малиновского идет 8-й за пределами еврозоны.