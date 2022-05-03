За три тури до завершення сезону Кальярі звільнив Вальтера Маццарі, який також підхопив команду вже у розпалі чемпіонату після відставки Леонардо Семплічі у вересні. З Маццарі сардинці виграли лише 6 матчів.

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Новим наставником Кальярі став Алессандро Агостіні, повідомляє офіційний сайт клубу. Для 42-річного італійця, який під час кар'єри футболіста 8 сезонів відіграв у футболці острів'ян, це перший тренерський досвід на професіональному рівні.

До слова, наразі Кальярі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.

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