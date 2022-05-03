Кальярі під загрозою вильоту звільнив іменитого фахівця і призначив тренера без досвіду
Один із аутсайдерів чемпіонату Італії вдався до змін на тренерському містку команди.
За три тури до завершення сезону Кальярі звільнив Вальтера Маццарі, який також підхопив команду вже у розпалі чемпіонату після відставки Леонардо Семплічі у вересні. З Маццарі сардинці виграли лише 6 матчів.
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Новим наставником Кальярі став Алессандро Агостіні, повідомляє офіційний сайт клубу. Для 42-річного італійця, який під час кар'єри футболіста 8 сезонів відіграв у футболці острів'ян, це перший тренерський досвід на професіональному рівні.
До слова, наразі Кальярі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.
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