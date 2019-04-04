Кальяри избежит дисквалификации стадиона за расистское поведение фанатов

Итальянский Кальяри не получит наказание в виде дисквалификации стадиона из-за поведения болельщиков во время матча против Ювентуса.

Итальянская федерация не будет наказывать Кальяри дисквалификацией домашней арены из-за поведения болельщиков, которые во время поединка 30-го тура серии А против Ювентуса выкрикивали расистские оскорбления в адрес Мойзе Кина.

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Установлено, что такие действия не были массовыми, поскольку непристойные выкрики раздавались только от группы болельщиков численностью около 50 человек, сообщает Football Italia со ссылкой на ItaSportPress.

Скорее всего, Кальяри получит только штраф.

Напомним, участие в поединке с Ювентусом взял и экс-капитан Шахтера Дарио Срна. Хорват отыграл весь матч и получил желтую карточку.

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