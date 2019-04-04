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Кальярі уникне дискваліфікації стадіону за расистську поведінку фанатів

14:10 139 Читать на русском
Кальярі уникне дискваліфікації стадіону за расистську поведінку фанатів
Фанати Кальярі образили Мойзе Кіна

Італійський Кальярі не отримає покарання у вигляді дискваліфікації стадіону через поведінку вболівальників під час матчу проти Ювентуса.

 
Леонардо Бонуччі 23’
Мойзе Кін 85’

Італійська федерація не буде карати Кальярі дискваліфікацією домашньої арени через поведінку уболівальників, які під час поєдинку 30-го туру Серї А проти Ювентуса вигукували расистські образи на адресу Мойзе Кіна.

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Встановлено, що такі дії не були масовими, позаяк непристойні вигуки лунали лише від групи вболівальників чисельністю близько 50-ти осіб, повідомляє Football Italia з посиланням на ItaSportPress.

Найімовірніше, Кальярі отримає лише штраф.

Нагадаємо, участь у поєдинку з Ювентусом взяв і екс-капітан Шахтаря Даріо Срна. Хорват відіграв весь матч та отримав жовту картку.

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Теги
Італія Кальярі Кальярі футбольні фанати Мойзе Кін Мойзе Кін Расизм у футболі Кальярі - Ювентус
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