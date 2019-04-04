Кальярі уникне дискваліфікації стадіону за расистську поведінку фанатів

Італійський Кальярі не отримає покарання у вигляді дискваліфікації стадіону через поведінку вболівальників під час матчу проти Ювентуса.

Італійська федерація не буде карати Кальярі дискваліфікацією домашньої арени через поведінку уболівальників, які під час поєдинку 30-го туру Серї А проти Ювентуса вигукували расистські образи на адресу Мойзе Кіна.

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Встановлено, що такі дії не були масовими, позаяк непристойні вигуки лунали лише від групи вболівальників чисельністю близько 50-ти осіб, повідомляє Football Italia з посиланням на ItaSportPress.

Найімовірніше, Кальярі отримає лише штраф.

Нагадаємо, участь у поєдинку з Ювентусом взяв і екс-капітан Шахтаря Даріо Срна. Хорват відіграв весь матч та отримав жовту картку.

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