Матч Кальярі – Аталанта стартував о 21:45 за Києвом. На момент початку гри бергамаски мали 19 пунктів і претендували на ЛЧ – стільки ж балів у Роми, яка в неділю зіграє з Венецією. Кальярі вирішує зовсім інші завдання, адже замикав турнірну таблицю, маючи тільки 6 очок і одну перемогу в сезоні. Аталанта в останніх турах чергує перемоги з нічиїми, а от команда Вальтера Маццарі програла 3 останні поєдинки.

Руслан Маліновський розпочав поєдинок у стартовому складі. У попередньому матчі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед (2:2) українець вперше у сезоні не з'явився на полі, а зараз повернувся до складу "Богині". Загалом в активі 28-річного Маліновського 2 голи та 1 асист в 11-ти поєдинках Серії А.

Кальярі активно розпочав перші хвилини, обклавши володіння Аталанти прострілами і навісами, але бергамаски без особливих проблем витримали тиск суперника і самі пішли на чужу половину. Маліновський впав у боротьбі з суперником поблизу чужого штрафного, проте так і не дочекався свистка арбітра. Знову Руслан взяв участь у атаці бергамасків, підключивши Дзаппакосту правим флангом.

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Перша ж затяжна атака Аталанти завершилася голом Маріо Пашаліча на 6-й хвилині. Сапата зберіг м'яч у боротьбі з двома суперниками, отримав пас на хід від Маліновського і в дотик віддав направо на Дзаппакосту. Давіде покотив на лінію воротарського, де ніхто не встиг за хорватом. 0:1 – ідеальний початок для гостей. Відзначимо, що Маліновський взяв участь у гольовій атаці, але взяття воріт фактично створило тріо Сапата-Дзаппакоста-Пашаліч.

Такий розвиток подій явно не входив у плани Кальярі, адже від активності господарів не залишилося й сліду. Аталанта всім складом перейшла на чужу половину поля, захопивши м'яч під свій контроль. Маліновський міг пробивати з-за меж штрафного, але натомість тонко черпачком накидав на Пашаліча – засильно. Перший удар від Сапати – з розвороту в руки Краньйо. А от наступний момент колумбійця був куди гострішим. Краньйо врятував Кальярі після удару Дувана з лінії воротарського! Подачу з кутового замикав Паломіно, але не влучив.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Перша ж помилка Аталанти в обороні завершилася пропущеним голом. Банальний довгий пас на Жоау Педро став несподіванкою для центрбеків, які випустили капітана сардинців віч-на-віч з Муссо. Деміраль таки наздогнав суперника, але саме від його ноги м'яч влетів у сітку. Знову Аталанта не може вберегти свої ворота навіть у матчах з аутсайдерами – востаннє команда Гасперіні не пропускала у чемпіонаті ще 18 вересня в поєдинкою з Салернітаною.

Маліновський класно зіграв у відборі проти Жоау Педро, втримавши м'яч у межах поля. Українець розігнав атаку, яка завершилася неточним ударом Дзаппакости. Знову відмінний відбір від нашого хавбека, який розпочав черговий наступ Аталанти. В наступній атаці Маліновський втратив м'яч, але тут же у боротьбу вступив Фройлер. Капітан відібрав і віддав на Копмейнерса, той знайшов Сапату, який двома дотиками спершу позбувся від опіки захисника, а потім вразив дальній кут. 1:2 – мінімальна перевага Аталанти після першого тайму. Все могло бути куди спокійніше для бергамасків, якби не традиційні огріхи в захисті.

Другий тайм нагадав початок першого. Як і на старті матчу, Кальярі активно пішов вперед і вже на перших секундах втратив класний шанс. Белланова після подачі Стротмана пробив з ходу з меж штрафного – вище! Аталанта відповіла ударом Маліновського, який заблокували захисники. Цікавий момент виник на 56-й хвилині – Аталанта заробила право на пенальті. Після удару Дзаппакости Пашаліч біг на добивання і отримав по нозі від суперника. Втім, численні перегляди відеоповтору переконали арбітра скасувати своє рішення.

На 63-й хвилині Маліновський поступився місцем на полі Йосіпу Ілічічу. Прогнозовано. Українець у поточному сезоні ще жодного разу не зіграв всі 90 хвилин, а після перерви ще й значно здав, тому рішення Гасперіні виглядало логічним. Ілічіч, який замінив Маліновського, міг записати своє прізвище у протокол, але завадив Алессіо Краньйо. Кіпер потягнув удар словенця під поперечину, перевівши м'яч на кутовий. Відповідь господарів теж була пристойною – Паволетті з хорошої позиції не зумів акцентовано пробити.

Аталанта заграла з вогнем, створивши сама собі ще один момент на свої ворота. Паволетті головою пробив над поперечиною після подачі Педро. Абсолютно типовий матч від бергамасків, які за очікуваними голами награли на 3,5 гола (Кальярі за xG не створив навіть на один). Абсолютна перевага впродовж більшої частини матчу, але без нервів ця команда просто не може. Якби Кальярі сьогодні пощастило трохи більше, підопічні Маццарі могли б розраховувати на нічию.

Однак перемога Аталанти стала цілком закономірною, хоча бергамаски вже традиційно полоскотали нерви своїм тіфозі. 1:2 – "Богиня" набрала 22 очки і піднялася в топ-4, але Рома свій матч ще не зіграла. Кальярі продовжує йти останнім, мріючи про вихід із зони вильоту.