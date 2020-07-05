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Малиновский заработал пенальти и удаление для соперника в матче Кальяри – Аталанта

5 июля 21:18 - Читати українською
Малиновский заработал пенальти и удаление для соперника в матче Кальяри – Аталанта
Руслан Малиновский / Getty images

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский помог своей команде открыть счет в матче 30-го тура Серии А против Кальяри.

26’ Андреа Карбони
 
Луис Муриэль 27’
26’ Андреа Карбони
27’ Луис Муриэль

Малиновский в прошлом туре отсидел дисквалификацию и матч против Кальяри начал в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини.

Кальяри – Аталанта: Малиновский вышел в старте – онлайн-трансляция матча Серии А

На 26-й минуте Руслан классно открылся в штрафной соперника и уже мог пробивать по воротам, но Карбони завалил украинца на газон – красная карточка для игрока Кальяри и пенальти, который уверенно реализовал Муриэль.

Напомним, в своем дебютном сезоне в Италии 27-летний Малиновский сыграл 34 матча во всех турнирах. Забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.

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Главное Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом Кальяри - Аталанта Видеоновости
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