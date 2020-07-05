Малиновский заработал пенальти и удаление для соперника в матче Кальяри – Аталанта

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский помог своей команде открыть счет в матче 30-го тура Серии А против Кальяри.

Малиновский в прошлом туре отсидел дисквалификацию и матч против Кальяри начал в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини.

Кальяри – Аталанта: Малиновский вышел в старте – онлайн-трансляция матча Серии А

На 26-й минуте Руслан классно открылся в штрафной соперника и уже мог пробивать по воротам, но Карбони завалил украинца на газон – красная карточка для игрока Кальяри и пенальти, который уверенно реализовал Муриэль.

Напомним, в своем дебютном сезоне в Италии 27-летний Малиновский сыграл 34 матча во всех турнирах. Забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.