Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова мог забить и стал одним из лучших в сверхрезультативной ничейной перестрелке

Ньюкасл и Вест Хэм в 33-м туре АПЛ расписали мировую (2:2). Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Вест Хэм стартовал в 16:15 по киевскому времени. Официальная прямая трансляция поединка на территории Украины не проводилась. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры 33-го тура АПЛ.

Несколько дней назад Вест Хэм одержал важную победу над Челси, прервав трехматчевую проигрышную серию. Победный гол на 89-й минуте забил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену в конце игры. Впрочем, Дэвиду Мойесу этого оказалось мало – украинец снова начал в запасе. Шотландец выпустил абсолютно тот же стартовый состав, который вышел на поле с первых минут против Челси.

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К слову, в первом круге "сороки" обыграли Вест Хэм на выезде со счетом 3:2, а Ярмоленко отыграл только первый тайм. "Молотки" на момент стартового свистка занимали 16 позицию с 3-очковым отрывом от зоны вылета. Ньюкасл набрал 42 балла – это текущее 12 место без особых шансов как на еврокубки, так и на борьбу за выживание.

Первая же акцентированная атака в матче завершилась голом Вест Хэма. Джаррод Боуен получил пас на правом фланге, вошел в штрафную Ньюкасла и прострелил в центр. Ласселс почему-то не выбил мяч, а Антонио спокойно переправил его в ворота. Боуен, который является конкурентом Андрея Ярмоленко, во втором матче подряд ассистирует – в матче с Челси он записал в свой актив сразу 2 голевые передачи.

Ньюкасл ответил ударом Гэйла со штрафного – Фабиански на месте. Антонио мог оформить дубль, но после навеса Райса пробил очень слабо, хотя до ворот было метров 8. Дубравка без проблем забрал мяч. Уже на 17-й минуте хозяева забили в ответ. Гол получился несколько похожим на первый мяч – Крафт справа прострелил на линию вратарской, а там Альмирон, сыграв на опережение, отправил мяч в ворота Вест Хэма. 1:1 – очень быстро разворачиваются события в нашем матче.

Похоже, команды сами испугались своей ловкости – следующие 10 минут прошли очень спокойно. Лишь на 32-й Вест Хэм упустил шикарный шанс. Боуен подставил ногу после удара Кресввелла, но Дубравка спас "сорок". Огбонна и Сен-Максимен в течение минуты обменялись ударами в руки вратарям. Первый тайм завершился для Ньюкасла потерей – Стив Брюс вместо травмированного Айдера выпустил Бенталеба. На последних секундах повреждения получили еще и Альмирон и Сен-Максимен, после чего арбитр отправил команды в раздевалку. 1:1 – закономерный итог довольно равных 45-ти минут.

Второй тайм Ярмоленко снова начал в запасе. Игра проходила абсолютно без моментов, поэтому на 57-й минуте Мойес провел первую замену – вместо инертного Лансини вышел Марк Нобл. Это быстро принесло результат для "молотков". После розыгрыша углового Райс пробил в перекладину, но Соучек был первым на добивании. Впрочем, недолго радовался Вест Хэм – буквально в следующей атаке Шелви сыграл в стенку с Гэйлом и поразил дальний угол. На раздраженного Мойеса было жалко смотреть.

Шотландец все же бросил в бой Ярмоленко – украинец вышел на 75-й минуте вместо Пабло Форналса. Ярмоленко мог записать в свой актив ассист – Андрей с правого фланга классно навесил на Соучека, но тот в падении пробил в руки Дубравке. Ярмоленко получил мяч от партнера и зарядил с полукруга перед штрафной – Дубравка эффектно парировал мяч из-под перекладины! Острее заиграли "молотки" после выхода украинца, но голов в матче больше не было. 2:2 – Вест Хэм набрал 31 очко и продолжает борьбу за выживание, занимая 16 место. У Ньюкасла 43 пункта – 12 позиция.

Несмотря на малое количество игрового времени, Ярмоленко довольно неплохо проявил себя. Среди четверки атакующих хавбеков Форналс-Боуен-Ярмоленко-Лансини именно украинец получил высшую оценку от Sofa Score – 6.9. Лучше оценили только авторов голов – Антонио и Соучека, а также Крессвелла и Райса. Ярмоленко успел отдать один острый пас (в том эпизоде ​​с моментом Соучека и сейвом Дубравки), пробить в створ ворот (спас голкипер), а также отдал 10 точных передач и трижды потерял мяч. Среди всех претендентов на позицию правого вингера Андрей сыграл наиболее остро (даже с учетом ассиста Боуена). Следующие матчи "молотки" проведут против Бернли и Норвича – Ярмоленко имеет основания надеяться на шанс от Мойеса в виде большего количества игровых минут.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь