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Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова мог забить и стал одним из лучших в сверхрезультативной ничейной перестрелке

5 июля 19:19 - Читати українською
Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова мог забить и стал одним из лучших в сверхрезультативной ничейной перестрелке
Ньюкасл – Вест Хэм: счет и обзор матча 5 июля 2020

Ньюкасл и Вест Хэм в 33-м туре АПЛ расписали мировую (2:2). Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

17’ Мигель Альмирон
67’ Джонджо Шелви
 
Майкл Антонио 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антонио
17’ Мигель Альмирон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелви

Матч Ньюкасл – Вест Хэм стартовал в 16:15 по киевскому времени. Официальная прямая трансляция поединка на территории Украины не проводилась. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры 33-го тура АПЛ.

Несколько дней назад Вест Хэм одержал важную победу над Челси, прервав трехматчевую проигрышную серию. Победный гол на 89-й минуте забил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену в конце игры. Впрочем, Дэвиду Мойесу этого оказалось мало – украинец снова начал в запасе. Шотландец выпустил абсолютно тот же стартовый состав, который вышел на поле с первых минут против Челси.

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К слову, в первом круге "сороки" обыграли Вест Хэм на выезде со счетом 3:2, а Ярмоленко отыграл только первый тайм. "Молотки" на момент стартового свистка занимали 16 позицию с 3-очковым отрывом от зоны вылета. Ньюкасл набрал 42 балла – это текущее 12 место без особых шансов как на еврокубки, так и на борьбу за выживание.

Первая же акцентированная атака в матче завершилась голом Вест Хэма. Джаррод Боуен получил пас на правом фланге, вошел в штрафную Ньюкасла и прострелил в центр. Ласселс почему-то не выбил мяч, а Антонио спокойно переправил его в ворота. Боуен, который является конкурентом Андрея Ярмоленко, во втором матче подряд ассистирует – в матче с Челси он записал в свой актив сразу 2 голевые передачи.

Ньюкасл ответил ударом Гэйла со штрафного – Фабиански на месте. Антонио мог оформить дубль, но после навеса Райса пробил очень слабо, хотя до ворот было метров 8. Дубравка без проблем забрал мяч. Уже на 17-й минуте хозяева забили в ответ. Гол получился несколько похожим на первый мяч – Крафт справа прострелил на линию вратарской, а там Альмирон, сыграв на опережение, отправил мяч в ворота Вест Хэма. 1:1 – очень быстро разворачиваются события в нашем матче.

Похоже, команды сами испугались своей ловкости – следующие 10 минут прошли очень спокойно. Лишь на 32-й Вест Хэм упустил шикарный шанс. Боуен подставил ногу после удара Кресввелла, но Дубравка спас "сорок". Огбонна и Сен-Максимен в течение минуты обменялись ударами в руки вратарям. Первый тайм завершился для Ньюкасла потерей – Стив Брюс вместо травмированного Айдера выпустил Бенталеба. На последних секундах повреждения получили еще и Альмирон и Сен-Максимен, после чего арбитр отправил команды в раздевалку. 1:1 – закономерный итог довольно равных 45-ти минут.

Второй тайм Ярмоленко снова начал в запасе. Игра проходила абсолютно без моментов, поэтому на 57-й минуте Мойес провел первую замену – вместо инертного Лансини вышел Марк Нобл. Это быстро принесло результат для "молотков". После розыгрыша углового Райс пробил в перекладину, но Соучек был первым на добивании. Впрочем, недолго радовался Вест Хэм – буквально в следующей атаке Шелви сыграл в стенку с Гэйлом и поразил дальний угол. На раздраженного Мойеса было жалко смотреть.

Шотландец все же бросил в бой Ярмоленко – украинец вышел на 75-й минуте вместо Пабло Форналса. Ярмоленко мог записать в свой актив ассист – Андрей с правого фланга классно навесил на Соучека, но тот в падении пробил в руки Дубравке. Ярмоленко получил мяч от партнера и зарядил с полукруга перед штрафной – Дубравка эффектно парировал мяч из-под перекладины! Острее заиграли "молотки" после выхода украинца, но голов в матче больше не было. 2:2 – Вест Хэм набрал 31 очко и продолжает борьбу за выживание, занимая 16 место. У Ньюкасла 43 пункта – 12 позиция.

Несмотря на малое количество игрового времени, Ярмоленко довольно неплохо проявил себя. Среди четверки атакующих хавбеков Форналс-Боуен-Ярмоленко-Лансини именно украинец получил высшую оценку от Sofa Score – 6.9. Лучше оценили только авторов голов – Антонио и Соучека, а также Крессвелла и Райса. Ярмоленко успел отдать один острый пас (в том эпизоде ​​с моментом Соучека и сейвом Дубравки), пробить в створ ворот (спас голкипер), а также отдал 10 точных передач и трижды потерял мяч. Среди всех претендентов на позицию правого вингера Андрей сыграл наиболее остро (даже с учетом ассиста Боуена). Следующие матчи "молотки" проведут против Бернли и Норвича – Ярмоленко имеет основания надеяться на шанс от Мойеса в виде большего количества игровых минут.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

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Главное Украинцы за рубежом Англия Статьи Видеоновости Мартин Мартин Дубравка Ньюкасл Ньюкасл Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм АПЛ Ньюкасл - Вест Хэм
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