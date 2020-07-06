Кальярі – Аталанта: розкішний Маліновський провів найкращий матч в Італії, ставши головним фактором перемоги

Кальярі приймав Аталанту в 30-му турі Серії А – бергамаски виграли з рахунком 1:0. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Кальярі – Аталанта стартував о 20:30 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри. Аталанта демонструє чемпіонський графік, вигравши 7 матчів Серії А поспіль. Команда Руслана Маліновського на момент початку гри посідала 4 позицію з 12-очковим відривом від Роми, а у випадку перемоги впритул наближалася до Інтера, який сьогодні програв Болоньї. В минулому турі бергамаски обіграли Наполі – Маліновський у тому матчі не зміг зіграти через перебір жовтих карток.

Сьогодні ж українець вийшов з перших хвилин – Джан П'єро Гасперіні залишив у запасі кількох лідерів, серед яких Голліні, Сапата, Ілічіч та Гомес. Саме Руслан, який разом із Пашалічем діяв на позиції атакувального хавбека, став автором першого удару в площину воріт. На 6-й хвилині Маліновський пробив з гострого кута, виконуючи штрафний, але голкіпер забрав м'яч. Тут же півзахисник збірної України заробив право на ще один стандарт, який сам і виконав. Після потужного удару українця Алессіо Краньйо витягнув м'яч з нижнього кута. Добивання – і знову голкіпер! Була близькою Аталанта до забитого м'яча вже в дебюті.

Втім, забив Кальярі. На 12-й хвилині блискучий удар вдався Джованні Сімеоне, який ударом на виконання в дальній кут відкрив рахунок. До воріт було метрів 18, але це не завадило форварду переграти Спортьєлло. Кальярі вже порадів, але рефері після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт.

Маліновський, який був одним із найпомітніших на полі, розігнав ще одну атаку бергамасків, але Мурієль не зумів зупинити м'яч на лінії штрафного. Знову українець пробив по воротах (цього разу з гри) – захисники заблокували постріл Руслана. Пашаліч дивом не забив після розкішного навісу Маліновського – м'яч пройшов повз дальню стійку. На 23-й хвилині Кальярі врятувала стійка, яка прийняла на себе удар Мурієля. Тут же Сімеоне втік на побачення зі Спортьєлло, проте трішки не влучив! Розкрилася гра, гол відверто назрівав.

І назрів на 26-й хвилині. Маліновський прийняв м'яч у штрафному Кальярі, але Карбоні відверто скосив українця та залишив свою команду в меншості, отримавши пряму червону. Пенальті легко реалізував Луїс Мурієль – 0:1. За кілька хвилин колумбієць міг оформити дубль, але не влучив з лінії воротарського.

Маліновський заробив пенальті та вилучення для суперника у матчі Серії А

Маліновський продовжив загострювати – черговий класний навіс Руслана змарнував Кастань, який з гострого кута не влучив у ворота. На 41-й хвилині українець знову заробив небезпечний стандарт, який невдало виконав Мурієль. Кутовий, удар Маліновського, але Паломіно не зумів підставити ногу. На 44-й хвилин Руслан заробив черговий штрафний і жовту для суперника. Півзахисник збірної України став справжнім жахіттям для Кальярі. Розкішний перший тайм у виконанні нашого півзахисника, який найбільше загострював у складі "богині". Маліновський став найкращим гравцем першої половини гри.

У другому таймі Аталанта не збавила обертів. Стійка врятувала Кальярі після удару Хатебура, а Маліновський не зумів акцентовано пробити з лінії штрафного. На 60-й хвилині Гасперіні випустив Алехандро Гомеса замість Маліновського. Також наставник Аталанти замінив ще й Пашаліча з Муріелем, змінивши, таким чином, всю атаку бергамасків. Втім, заміни Гасперіні себе не виправдали, позаяк вся гострота біля воріт Кальярі зникла. А от господарі могли відігратися, проте Жоау Педро змарнував перспективну контратаку 2 в 2. Таке враження, що Аталанта почала економити сили, граючи в більшості.

Зрештою, поєдинок так і завершився мінімальною перемогою Маліновського та Ко. Бергамаски забили менше двох голів за гру вперше з 20 січня. Українець став найкращим гравцем матчу, отримавши найвищу оцінку від Sofa Score – 8.4. Аталанта набрала 63 очки та впритул наблизилася до Інтера, у якого лише на бал більше. Кальярі залишився 11-м – 39 пунктів.

Маліновський провів найкращу гру в Італії – топ-клас від гравця збірної України

Півзахисник збірної України отримав шанс від Джан П'єро Гасперіні, який вдався до серйозної ротації. За відсутності Ілічіча, Гомеса та Сапати саме Руслан став вожаком бергамасків у сьогоднішньому матчі. Він був причетним практично до всіх гострих атак своєї команди. За неповну годину гри Маліновський заробив на собі 5 фолів та віддав 5 гострих передач – найбільше у складі Аталанти. Цілком міг відзначитися як голом, так і асистом, але голкіпер сардинців та партнери українця завадили.

Зрештою, про гру Маліновського яскраво свідчить той факт, що після його заміни зникла практично вся гострота біля воріт Кальярі. Те, як сьогодні Руслан вів гру команди – це топ-клас. Нехай він і не забив, але все ж долучився до єдиного гола заробленим пенальті. Сьогодні Маліновський робив різницю на полі та продемонстрував, для чого його купували. Ймовірно, рання заміна – тактичний хід від Гасперіні з метою поберегти українця на наступні важливі матчі.

8.4 від Sofa Score – це найкраща оцінка у матчі з великим відривом від інших футболістів. До слова, так високо Руслана ще не оцінювали з моменту його переїзду в Італію. WhoScored поставив українцю 8.1 – кращим визнали лише Муріеля.

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