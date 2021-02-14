Аталанта протягом останнього місяця переживала падіння результатів – одна перемога в п'яти турах. Минулого вікенду хлопці Гасперіні взагалі втратили перемогу після 3:0. Реабілітуватися вдалося лише в Кубку Італії, де бергамаски без Маліновського переграли Наполі та вийшли у фінал. Сьогодні в суперниках був Кальярі, який опинився в зоні вильоту, але взимку солідно підсилився.

Войовничі сардинці відразу спробували показати, хто господар поля. Аталанта поплила під агресивним пресингом Кальярі – гості не могли пройти з м'ячем на чужу половину та багато помилялися. Наінгголан і Ко водночас будували хороші розмашисті атаки. Аталанта ледь не пропустила швидкий гол, коли Джімшиті влучив у каркас власних воріт.

Бергамаски за першу чверть поєдинку лише раз прорвалися до штрафного майданчика, коли Гозенс завершив випад слабким неточним ударом. Ще був момент у Джімшиті (албанець з кутового гостро пробив головою), але в Аталанти виникли величезні проблеми з креативом. Щоправда, "богиня" хоча б знайшла ключі до пресингу Кальярі та могла спокійно контролювати м'яч.

Ближче до перерви гра загрузла в центрі поля – команди ніби забули про ворота. Мінімум ризиків, мінімум моментів. Грамотно працювала оборона і тих, і інших. Особливо варто відзначити Ромеро, який вимкнув з гри Жоао Педро. За перший тайм суперники на двох завдали 3 удари, жоден з яких не полетів у площину.

Заміни напрошувалися, особливо у півзахисті Аталанти. Якщо на флангах бергамаски мали перевагу, то центр поля геть програли. Пашаліч загубився, а Пессіна регулярно помилявся – саме їх і зняли. У дебюті другого тайму хотілося побачити Руслана Маліновського чи Віктора Коваленка – українці розпочали гру в запасі. Однак Гасперіні вирішив інакше та випустив де Рона з Міранчуком.

По перерві гра активізувалася, але знову стартував краще Кальярі. Прекрасні нагоди мали Педро та Нандес – удар першого заблокували, а постріл другого потягнув голкіпер. Втім, заміни дійсно покращили комбінаційний футбол Аталанти. Гостям вдалося закріпитися на чужій половині та провести низку осмислених атак. От тільки без ударів.

Джан П'єро Гасперіні продовжував робити заміни (вийшов Мурієль), а Маліновський і Коваленко продовжували сидіти на лаві запасних. З Віктором все зрозуміло – він проходить базову адаптацію перед дебютом. А от ігнорування Руслана в другому матчі поспіль насторожувало. З іншого боку, тренер вже освіжив майже всю лінію атаки, а Сапата (єдиний, хто залишився зі стартового складу) генерував гостроту.

Колумбієць виділявся на фоні команди: завдав трьох ударів, один з яких прилетів у поперечину. На 85-й хвилині Маліновський все ж замінив Сапату. І оперативно увімкнувся в матч. Українець прийшов з м'ячем на фланг, заробив там штрафний і сам його виконав – потужний удар з майже нульового кута! Кальярі врятувався, але подарував Руслану ще пару кутових.

Статистика Маліновського проти Кальярі:

Аталанта все ж забила переможний гол, коли Мурієль отримав пас від Міранчука, проскочив повз двох опонентів і вразив ворота. Росіянин і сам міг забивати, але змарнував вихід сам на сам. На останніх секундах Кальярі заробив пенальті (Ругані впав після зіткнення з де Роном), однак VAR допоміг скасувати це помилкове рішення. Аталанта виграла, набрала 40 очок і наблизилася до зони Ліги чемпіонів. Через тиждень – матч з Наполі, потім – Реал в 1/8 ЛЧ.

Маліновський не використав шанс? Італійська преса пише про гнів Гасперіні – багато критики та крихти позитиву