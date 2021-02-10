Аталанта справилась с Наполи (3:1) в 1/2 Кубка Италии без помощи Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Первый полуфинальный поединок между Аталантой и Наполи завершился нулевой ничьей. В ответном матче соперники определяли, кто встретится с Ювентусом в финале Кубка Италии. Виктор Коваленко впервые попал в заявку Аталанты, а Руслан Малиновский также готовился усилить игру со скамейки запасных.

Игра пошла по прогнозируемому сценарию. Одержимый владением Наполи пытался строить атаки из глубины, а Аталанта включила фирменный персональный прессинг. Лучше работало оружие хозяев – они пресекали розыгрыши соперника и заставляли ошибаться. Наполи активнее начал использовать дальние передачи и даже несколько раз прорвался к воротам Голлини, однако все три момента завершились неточными ударами Инсинье.

Аталанта отвечала более резкими и акцентированными выпадами. И забила быстрый гол. Сапата оттянулся, нашел свободную зону перед штрафной площадью, получил мяч и попал под дальнюю штангу. Бергамаски сразу же закрепили преимущество, когда Гозенс нашел пасом Сапату, а тот тонко отдал в касание на Пессину – гол!

Дуван отыграл в этих эпизодах выше всяких похвал. Они с Гозенсом были самыми заметными в первом тайме. Аталанта полностью контролировала ход встречи, треугольник в составе Фройлера, Де Рона и Пессины доминировал в центре поля и только на флангах Наполи получал немного больше свободы.

А дальше с Аталантой случилось то, что и несколькими днями ранее в матче против Торино. Бергамаски на старте второго тайма уменьшили агрессию и интенсивность, что открыло перед соперником новые возможности.

У Наполи начали проходить передачи в опасные зоны, гости пользовались разрывами в редутах Аталанты. Лосано забил гол, который стал логичным следствием событий на поле. Мексиканец со второй попытки затолкал мяч в сетку после удара Бакайоко, рикошета и сейва голкипера.

Джан Пьеро Гасперини почувствовал, что запахло жареным, и срочно выпустил на поле Иличича. Словенец мгновенно вернул команде динамику, прессинг и уверенность – настоящий лидер. Йосип создавал многочисленные моменты для партнеров (4 передачи под удар за первые 15 минут) и остро бил сам. Только ловкость Оспины, который не позволил забить Сапате и Пессине, сохранила интригу на концовку.

Осимхен получил роскошную возможность сравнять счет после прострела справа, но проиграл дуэль голкиперу. А на другом конце поля через минуту бергамаски решили судьбу встречи. Иличич и Сапата (два лучших игрока встречи) вывели на удар Пессину – конкурент Малиновского по позиции установил итоговый счет.

Аталанта победила 3:1 и вышла в финал Кубка Италии. Там "богиня" 19 мая сыграет против Ювентуса. Руслан Малиновский и Виктор Коваленко в шаге от первого апеннинского трофея. Сегодня же Гасперини обошелся без помощи украинцев.

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