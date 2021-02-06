Аталанта в прошлый уик-энд провела ужасный поединок с Лацио, который ухудшил перспективы команды в борьбе за Лигу чемпионов. Предыдущие два матча Серии А Руслан Малиновский начинал в запасе, а сегодня украинец вернулся в стартовый состав бергамасков. А вот Виктор Коваленко оказался вне заявки Аталанты из-за проблем с желудком.

Аталанта со стартовым свистком завладела инициативой и начала в присущем себе стиле резкими уколами искать дыры в обороне соперника. Торино отвечал контрвыпадами – все завершалось неточными ударами Дзадзы.

Хозяева размялись, после чего выдали ударную 10-минутку, в течение которой разогнали три быстрых результативных атаки. Сначала Иличич откликнулся на классный пас Де Рона из глубины и протолкнул мяч мимо голкипера. Третий гол получился похожим, но теперь Иличич выступил уже в роли ассистента – покатил на Муриэля, а тот со второй попытки переиграл голкипера.

Гол, который подготовил Малиновский:

Во втором голе ключевые действия сделал Малиновский: обыграл в центре поля Иццо, протащил мяч до штрафной и отдал на Муриэля. Колумбиец простреливал в ответ – Руслан не успел, но с острого угла забил Гозенс. Немецкий фулбек с левой рабочей ногой сегодня неожиданно сыграл первый тайм на правом фланге. И очень понравился. Малиновский слева не имел нормальной поддержки (там играл инертный Руджери), однако в целом команда выиграла от такого хода Гасперини.

Сделав комфортный гандикап, Аталанта сбавила обороты. Рискованное решение, ведь сила бергамасков именно в персональном прессинге. Без него команда проваливается, не умея позиционно обороняться. Перед перерывом посыпались моменты Торино. Гозенс выбил мяч из пустых ворот после рейда Мурри, но в последующих эпизодах гости все же забили.

Белотти заработал острый штрафной (и желтую карточку для оппонента), но решил признаться судьи, что фола не было! Арбитр согласился и отменил свое решение. Однако через несколько минут честность сторицей отплатила форварду Торино – он дернул Паломино, получил пенальти и сам его реализовал. А в компенсированное к первому тайму время Бремер воспользовался хаосом в штрафной Аталанты на стандарте и сократил отставание туринцев к минимуму.

Гасперини внес коррективы: снял Руджери, вернул Гозенса налево – и игра Аталанты снова наладилась. Хозяева вернули себе контроль над мячом. Правда, острых моментов не создавали, выпады Дзадзы на другом конце поля выглядели даже опаснее.

Около 60-й минуты тренер Аталанты привычно освежил линию атаки. Малиновский остался на поле, хотя выглядел изможденным и явно подсел. Украинцу пришлось выдержать еще 15 минут, прежде чем вместо него вышел Ламмерс. Руслан еще успел навесить на Миранчука – россиянин головой пробил неточно, а за мгновение до этого попал в штангу.

Торино все же спас матч. Эффектный удар "шведой" от Синго взяла на себя перекладина, но на последних минутах Бонаццолли головой замкнул подачу со стандарта. 3:3! Фантастический камбэк! Аталанта уже без Малиновского упустила победу, набрала 37 очков и осталась на 7 месте Серии А. Торино с 16 баллами над зоной вылета.

Подробнее об игре Малиновского читайте здесь позже. Руслан провел тяжелый матч – против него очень часто нарушали правила (набралось 6 фолов). Синго и Иццо заехали украинцу в лицо, а Нкулу проверил его на прочность, ударив в корпус.