Калитвинцев вспомнил, как за пьянку выгнал Леоненко из Закарпатья

Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев рассказал, как в свое время конфликтовал с Виктором Леоненко из-за алкоголя.

"Витя Леоненко играл у меня в Закарпатье. Когда можно было выпить, значит – можно. Но однажды он выпил тогда, когда нельзя было, и я выгнал его из команды. Сказал, чтобы ему купили билет на поезд, и до свидания .

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Что значит "когда нельзя было"? Допустим, за три дня до игры или еще ближе к ней. После матча – пожалуйста. То есть, если выпивка может помешать ему конкретно в игре, то тогда пить нельзя.

Конкретный пример. Витя отыграл весь матч, потом выпил пива, попарился и поехал домой, где выпил еще немного пива. В среду новая тренировка, а у него – никаких проблем. Ни лишнего веса, ни давления, ни чего-то другого. Но он, допустим, взял и приехал в этот день пьяный. Ну или просто напился – я, честно говоря, именно пьяным его никогда не видел. Вот такая ситуация и означает, что нельзя пить.

Тогда я сказал, чтобы ему покупали билеты. Но потом ко мне пришли футболисты, стали за него просить. Я сказал им: "Нет!", но они ответили, что берут за него ответственность. Я сказал, что доверяю им, но если он еще раз так сделает, то они вместе с ним уйдут. Они согласились. Мы некоторое время с Витей не разговаривали, а потом я его спросил, что это было. Он ответил: "Да ничего, был виноват". Все, никаких проблем", – сказал Калитвинцев в программе Вацко Light.

Напомним, Калитвинцев тренировал Закарпатье с 2001 по 2002 годы. Леоненко выступал за ужгородскую команду с 2000 по 2002 год и именно там закончил карьеру.

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