Калітвінцев пригадав, як за п'янку вигнав Леоненка із Закарпаття

Екс-тренер збірної України Юрій Калітвінцев розповів, як свого часу мав конфлікт з Віктором Леоненком через алкоголь.

"Вітя Леоненко грав у мене в Закарпатті. Коли можна було випити, значить – можна було. Але один раз він випив тоді, коли не можна було, і я вигнав його з команди. Сказав, щоб йому купили квиток на поїзд, і до побачення.

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Що означає "коли не можна було"? Припустимо, за три дні до гри або ще ближче до неї. Після матчу – будь ласка. Тобто, якщо випивка може перешкодити йому конкретно у грі, то тоді пити не можна.

Конкретний приклад. Вітя відіграв весь матч, потім випив пива, попарився і поїхав додому, де випив ще трошки пива. У середу нове тренування, а у нього – жодних проблем. Ні зайвої ваги, ні тиску, ні чогось іншого. Але він, припустимо, взяв і приїхав у цей день п'яним. Ну або просто добряче напідпитку – я, чесно кажучи, саме п'яним його ніколи не бачив. Ось така ситуація і означає, що не можна пити.

Тоді я й сказав, щоб йому купували квитки. Але потім до мене прийшли футболісти, стали за нього просити. Я сказав їм: "Ні!", але вони відповіли, що беруть за нього відповідальність. Я сказав, що довіряю їм, але якщо він ще раз так зробить, то вони разом з ним підуть. Вони погодились. Ми якийсь час з Вітею не розмовляли, а потім я його запитав, що це було. Він відповів: "Та нічого, був винен". Все, жодних проблем", – сказав Калітвінцев у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Калітвінцев тренував Закарпаття з 2001 по 2002 роки. Леоненко виступав за ужгородську команду з 2000 по 2002 рік і саме там закінчив кар'єру.

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